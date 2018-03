Další pokus o vítězný návrat nevyšel. Australský bouřlivák strádá

Když v patnácti letech vyhrál juniorské Australian Open a o rok později US Open, hovořilo se o něm jako o jednom z největších tenisových talentů. Už tehdy ale začal mít Bernard Tomic problémy se svým chováním. Na jednom turnaji kategorie futures odešel z utkání, a i když byl za to následně potrestán, pokračuje v tom i mezi profesionály.

Když ho prostě přestane tenis bavit, chová se na kurtu znuděně a zápas odchodí. Loni v úvodním kole ve Wimbedonu utkání proti Němci Mishovi Zverevovi vypustil a prohrál 4:6, 3:6 a 4:6. Na tiskové konferenci pak přiznal, že se nudil. Vyfasoval finanční pokutu a odešel od něj sponzor.

Propad žebříčkem pokračoval dál a letos musel pětadvacetiletý bouřlivák hrát kvalifikaci na Australian Open. V posledním kole ale prohrál a následně se rozhodl zúčastnit se televizní reality show I´m A Celebrity Get Me Out Of Here. Po čtyřech dnech v jihoafrické džungli ale utekl. Podle svých slov trpěl depresemi a chyběl mu mobil.

„Tohle jsem neočekával, je to něco jiného. Nikdy jsem se necítil tak špatně,“ prohlásil tehdy Australan. „Přemýšlel jsem o tom, jak jsem hrál minulý rok a kde bych měl správně teď být. Potřebuji se vrátit ke soupeření a dělat to, co umím nejlíp,“ dodal sto osmdesátý první hráč s tím, že by se chtěl vrátit v žebříčku do třicítky. Hned na prvním challengeru v Lille se mu ale nedařilo, v úvodním kole nestačil na Francouze Antoina Hoanga. Dvě stě padesátý první hráč světa ho porazil po setech 6:2, 2:6 a 6:4.