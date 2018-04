Čeští tenisté na betonáře vyrukují antukou. Jsme favorité, věří Navrátil

Nehrající daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil na po příjezdu do Ostravy.

Kapitán Jaroslav Navrátil přivezl do Ostravy pětici Jiří Veselý (65. na žebříčku ATP), Adam Pavlásek, Václav Šafránek, Lukáš Rosol a Roman Jebavý. Hrát se tentokrát nebude v Ostravar Aréně pro deset tisíc diváků, nýbrž v Porubě, kde se vměstná něco málo přes dva tisíce fanoušků. „Náš cíl je vrátit se do světové skupiny. Hrajeme doma, na povrchu, který jsme si zvolili a jsme favorité. Nemůžeme se stavět do jiné role," řekl kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil. „Pro kluky je podstatné, že jsme zase v Ostravě, kde jsme se vždy cítili jako doma," dodal Navrátil.

Povrchem bude antuka, na které se Češi cítí mnohem lépe než jejich soupeř. Hlavní slovo při výběru povrchu měl Jiří Veselý, současná česká daviscupová jednička. „Není to jen na mě. Vybírali jsme ji po konzultaci s týmem," pousmál se Veselý. „Ale hraji na ni nejraději, mám na antuce i nejlepší výsledky. Naopak soupeř antuku moc v oblibě nemá, jsou to spíše betonáři. Bylo proto docela snadné se pro ni rozhodnout," zmínil Veselý.

Izraelci se antuky nebojí

Izraelský kapitán Harel Levy se antuky nebojí. „Máme raději tvrdý povrch, ale kurt v Ostravě je rychlejší, než jsem čekal. Tím se naše šance zvyšují," pověděl Levy. „Hráči jsou profesionálové, na antuce hrají v roce několikrát a měli by se s tím umět vyrovnat," dodal.

Z izraelského týmu znají domácí tenisté hlavně 98. hráče světového žebříčku Dudiho Selu. Spolu s ním přijeli do Ostravy ještě Edan Leshem, Yshai Oliel a deblový specialista Jonathan Erlich. „Nebude to ale jen boj proti Selovi. Nelze podcenit ani druhého hráče, i když ho moc neznáme," varuje Navrátil.

Duel se letos hraje novým systémem: pouze dva dny a zápasy na dva vítězné sety. Vítěz postoupí do baráže o Světovou skupinu, z níž Češi vypadli loni v Nizozemsku. „Z hlediska délky zápasů to je pro hráče i divák určitě lepší. Na druhou stranu, pokud bude jednička hrát oba singly i čtyřhru, kterou se v sobotu začíná, bude to mít náročné," přemítal český daviscupový kapitán.