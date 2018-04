Kápo má ve mě důvěru, těší tenistu Pavláska.

Ostravu si díky těmto daviscupovým výhrám určitě budete pochvalovat, je to tak?

Asi mi přiroste k srdci. Dvě premiéry, obě vítězné, i když jsem vždycky prohrál první set. Nemůžu říct nic negativního, jen pozitiva. Myšlenky a pocity jsou krásné. Jsem strašně rád, že jsem to zvládnul a přinesl bod do šatny. Věřím, že nás posune do baráže.

Jak jste se na protřelého Selu chystal?

Věděl jsem, co od Dudiho můžu očekávat, hráli jsme spolu zápasy, často společně trénujeme. První game jsem začal hodně solidně, brejknul ho, pak byly tři čtyři hluché gamy, nemastné, neslané, kdy jsem hrál kratší balóny. Přehrával mě. Měl jsem pocit, že je lepší, že nevím, co mám hrát. Dudi je strašně zkušený, byl 29. na světě

Co vám poradil kapitán Navrátil?

Vyměnili jsme si názory, že do toho musím jít. Hrát rychleji. Když to bude kratší, hrát to buď, anebo. Tahle taktika byla správná, vyšla.

Potěšilo vás, že vám dal Navrátil tak důležitou roli?

Jsem strašně rád, že má kápo ve mě důvěru a že mu ji dokážu splatit. Jsem za to nesmírně vděčný. Miluju hrát v Česku před českým publikem, speciálně v Ostravě, kde jsem skoro doma. Tyhle fanoušky nám můžou všichni závidět.

Takže jdete do akce i v sobotu do deblu?

Je to volba kapitána, ale jsem připraven, jako obvykle. Ať já a Veselka, nebo Jirka a Jebák, mohli bychom to zítra doklepnout prvním zápasem.

Rostou vaše výkony, když hrajete Davis Cup?

Určitě je to pravda. Kdybych hrál jako v Davis Cupu, asi bych nebyl tam, kde jsem teď. Byl bych rád, kdyby mě tento týden nakopl, ale nechci předbíhat. Zažívám krásné premiérové chvíle, ale musím na sobě makat dál. A věřit, že tuhle formu udržím.