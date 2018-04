Polepší se loudalové? Na US Open zavedou novinky. Za každé překročení limitu bude trest

Slavné US Open čekají změny. Zápasy v New Yorku budou na kurtech hlídat stopky nastavené na pětadvacet sekund. Kdo limit nedodrží, dostane trest. Pokuta za přetažení se může vyšplhat až na dvacet tisíc dolarů. Co na to známí loudalové Rafael Nadal a Novak Djokovič? Dovedou se polepšit, nebo budou muset platit?