Velké finále, po strop narváno, profit, plánuje obchodník se sportem. Tenistky si přijdou na své

„Stát má zajímavou filozofii, nepodporuje totiž zápasy hrané na cizí půdě. Já jsem tomu neporozuměl, ale musím to respektovat. Je tam tedy i ekonomické hledisko, ticketing tak člověka určitě zajímá," netají tenisový boss Miroslav Černošek, jehož společnost Česká sportovní zápasy týmových soutěží organizuje. Pokud čeští reprezentanti nastoupí k zápasu v daleké destinaci, jsou to jen velké výdaje, ale žádný příjem.

Právě Černošek je mužem v zákulisí, který tahá za nitky. Před lety se postaral o návrat Radka Štěpánka do Davis Cupu a následovaly dva české triumfy. Dbá také na to, aby sestava ve Fed Cupu byla vždy co nejsilnější, tedy s největšími hvězdami Karolínou Plíškovou a Petrou Kvitovou.

„V Miami jsem seděl s oběma. Vnímám, kde je to hlavní, kde je to vedlejší. Holky jsme vzali do ekonomické studie a oznámil jsem jim, že budou součástí případného zisku při finále. Nebudu úplně otevřený, ale řekli jsme si podíl, jaký z toho můžou mít. My jsme moc toužili hrát doma," prozradil Černošek. Po strop nabitá O2 arena je totiž vždy zárukou velmi slušného profitu.

Za pár dnů 70letý „obchodník se sportem" je pyšný na své vazby s hráčkami, obzvláště s Kvitovou. „Začínal jsem s ní, když jí bylo patnáct let, je to pro mě srdeční záležitost. Já mám rád ji, ona má ráda mě. Je to mimořádně hodná holka, holka k pohledání. Řekne, co si myslí, ale vždycky vám chce udělat radost," cení si Černošek vzácné povahy Kvitové i její nesmírné ochoty reprezentovat. „S Petrou jsme vedli dlouhou diskusi. Program sezóny je pro ni na nic. Hraje sama za sebe, ale ta motivace ve Fed Cupu je pro ni vždycky ohromná," cení si Černošek.