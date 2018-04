Klub tenisových maminek se rozrůstá. Další hvězda očekává miminko

Klub tenisových maminek se rozrůstá. K Sereně Williamsové a Victorii Azarenkové přibude již za půl roku další hráčka, která se stane matkou. Radostnou novinku prostřednictvím obrázku na sociálních sítích oznámila Sania Mirzaová, která se spolu se svým manželem Shoaibem Malikem, bývalým hvězdným hráčem kriketu, už narození potomka nemohou dočkat.

„Oba jsme cítili, že teď je ten správný čas založit rodinu,“ uvedla na webu indiatimes.com jednatřicetiletá Mirzaová. „Jsme šťastní, že vstupujeme do nové fáze našeho života a těšíme se na naši cestu, kdy budeme rodiči,“ dodala tenistka z Indie, která se podle slov svého otce Imrana Mirzy bude chtít po porodu vrátit na kurty.

Bývalá světová jednička ve čtyřhře se naposledy na turnaji představila loni na podzim. Pak si ale kvůli problémům s pravým kolenem musela dát pauzu a v plánu měla návrat na French Open. Ten se nyní odkládá na příští sezónu. „Sania ještě bude hrát, je ale příliš brzy říci, kdy přesně to bude,“ prohlásil Mirza, který je zároveň jejím trenérem.

Jeho dcera od malička v zemi plné specifických tradic a názorů slýchala, že to jako tenistka nemůže nikam dotáhnout. Avšak nechtěla se vzdát svého snu a šla si cílevědomě za ním. Vyhrála Australian Open, Wimbledon a US Open v ženském deblu a tři další grandslamové tituly přidala do své sbírky i ze smíšené čtyřhry.