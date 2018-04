Kvitová s Plíškovou v jednom týmu? Rivalita české hvězdy nedusí, ale nabíjí

Šesté finále během osmi let, to je výkon, který v týmové soutěži nebyl k vidění od 90. let minulého století, kdy Španělky hrály o stříbrný pohár osmkrát během deseti let a z toho pětkrát zvítězily.

„Jsem rád, že to funguje. Holky vědí, že jenom jedna to nevyhraje. Karolína s Petrou jsou velké individuality, ale obě vycházejí týmu vstříc. Žádný boj kvůli tréninkům, musí si navzájem vyhovět a vědí to," těší kouče Petra Pálu, který dokonale zvládá zákulisní práci kapitána. S hráčkami je přes rok v kontaktu na velkých turnajích. Zná jejich přání a požadavky. Během fedcupového týdne se pak se sehraným organizačním týmem snaží sladit všechno dohromady.

Dobré vztahy nejsou pravidlem

Šířka kádru, to je také Pálova nesmírná výhoda. Kvitová stála za triumfy z let 2011, 2012 a 2014. Před dvěma lety ovšem procházela výsledkovou krizí a ve Fed Cupu neuhrála ani bod. Do vůdčí role se tak přirozeně pasovala Plíšková, která pak Češky s pomocí Barbory Strýcové dotáhla až k trofeji.

Aby bylo jasno, dobré vztahy uvnitř týmu ale nejsou všude pravidlem. Tenis je drsně individualistický sport a nějaká velká kamarádství na život a na smrt se v něm nepěstují. Existují tenisové týmy, kde se jejich hráči či hráčky prakticky nebaví a je vlastně zázrak, že vedle sebe vydrží na kurtu.

„Hlavně v malých zemích bývaly s nejlepšími tenisty často obrovské problémy. Třeba v Rakousku museli mít tehdejší hráči Muster a Skoff při Davis Cupu oddělené šatny. Ti se vyloženě nesnášeli," vzpomínal někdejší fedcupový a daviscupový kapitán Jan Kukal.

Když na začátku sedmdesátých let dovedl do finále Davis Cupu Rumunsko, tamější borci Nastase a Tiriac si také posílali vzkazy jen přes českou spojku. Ale Kukal něco podobného zažil, i když vedl ve Fed Cupu Hanu Mandlíkovou a Helenu Sukovou.

Potřebují se navzájem

„To ale byla výjimka, čeští tenisté jinak drží většinou při sobě, proto bylo také tolik týmových úspěchů," domnívá se daviscupový spoluhráč Jana Kodeše. „V případě Mandlíkové a Sukové byly jejich špatné vztahy ovlivněny i rodovou tradicí. Netrénovaly spolu, ale zase byly schopny odehrát perfektně debl," dokládá Kukal.

Na image současného českého fedcupového týmu nezanechaly stopy ani rošády s trenéry. Kvitová přetáhla Plíškové Jiřího Vaňka. Plíšková zase nabídla spolupráci koučovi Strýcové Tomáši Krupovi, z čehož byl nějakou dobu oheň na střeše, ale vzájemné vztahy se poměrně rychle urovnaly a atmosféru fedcupo vých týdnů nikterak nenarušují.

„Ty naše nejlepší tenistky nejsou konfl iktní typy. Plíšková je flegmatická a Kvitová, aby to nevyznělo blbě, to je prostě mírumilovná dobračka," myslí si Kukal. „Každopádně je výjimečné, že se v jedné generaci sejde tolik týmových hráček." Tým vedený Petrem Pálou tak není kolbištěm uražených nálad a postranních úmyslů.

Soudržnější než biatlonistky

„Když budu parafrázovat, co jsem se dočetl na téma biatlon, tak si myslím, že soudržnost našich holek je rozhodně větší. Kapitán při tom samozřejmě odvádí výbornou práci," souhlasí i Miroslav Černošek, šéf agentury Česká sportovní, která při Fed Cupu pečuje o komfort hráček.

Zdravá rivalita Plíškové i Kvitové velice pomáhá. Kdo viděl jejich společný trénink předcházející úvodním dvouhrám semifinále proti Německu na antuce ve Stuttgartu, vůbec nepo chyboval o českém postupu do finále. To byla neuvěřitelná smršť dělo vých úderů na obou stranách.

„Holky spolu vyjdou, to je základ. A já se snažím mezi ně rozdělit svůj čas rovnoměrně. Někdy dostane přednost jedna, potom zase druhá. Ony jsou ale velice přizpůsobivé. Jedna k úspěchu potřebuje druhou a obě si to dobře uvědomují," myslí si diplomat Pála.

„V osmdesátých letech byly naše holky ve finále pětkrát za šest let a čtyřikrát to vyhrály. Současná éra se ale ještě může hodně natáhnout, protože nové talenty tu rostou jak houby po dešti. Jediné, co by ji mohlo zarazit, je asi reorganizace Fed Cupu, která by teď pro nás byla krajně nevhodná," tvrdí Kukal. To už je ale zase trochu jiné téma.