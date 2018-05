Kvitová smetla Rusku. V Praze je už ve čtvrtfinále, slaví i Siniaková

Česká tenistka Petra Kvitová hladce postoupila na turnaji WTA v Praze do čtvrtfinále po vítězství nad Ruskou Natalijí Vichljancevovou 6:3, 6:1. Na centrkurtu se zdržela jen 56 minut. Její příští soupeřkou bude krajanka Kateřina Siniaková. Ta porazila další Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou po setech 6:4, 3:6, 6:3.

Kvitová proti osmnáctileté Vichljancevové poprvé udeřila ve třetí hře. "Věděla jsem, co čekat, že do toho bude chodit razantně. Měla jsem štěstí, že jsem ji brejkla dřív a měla pak psychickou nadvládu," řekla druhá nasazená tenistka.

Druhý brejk přidala na závěr první sady a druhé už jasně dominovala. Hrála přes slabší bekhend 83. hráčky žebříčku. "Z forhendu mi to zabíjela a bekhend mi nepřišel tak silný, proto přes něj bylo příjemnější hrát," vysvětlila.

Zápas vyhrála Kvitová za necelou hodinu a do čtvrtfinále letos na okruhu WTA postoupila potřetí. V Petrohradu i v Dauhá si následně došla pro titul.

Siniaková nastoupila ke svému utkání na hlavním dvorci bezprostředně po Kvitové. Nad Ruskou, kterou dobře zná, vyhrála první set a následně vedla i 3:1. "Měla jsem to dobře rozehrané, ve druhé sadě jsem ale začala bojovat se servisem. Soupeřka pak byla lepší," hodnotila zápas česká tenistka. Ve třetím setu pak zápas rozhodla ve svůj prospěch. "Měla jsem štěstí, že jsem Káťu brejkla a pak to dohrála. Podání byla pořád dlouhá," oddechla si Siniaková.

Ve čtvrtfinále tak vyzve Petru Kvitovou. "Pro diváky bude super, že jedna Češka postoupí," smála se Siniaková a odmítla prozradit, co by na krajanku mohlo platit. "Na ten zápas se moc těším. Zkusím předvést svůj nejlepší tenis. Teď jsme spolu s Petrou před Fed Cupem trénovaly, tak si to nyní rozdáme naostro," dodala.

Následovat bude duel Denisy Allertové s Australankou Samanthou Stosurovou. Pak se představí loňská finalistka turnaje Kristýna Plíšková, která se střetne s Číňankou Wang Čchiang.

J&T Banka Prague Open (antuka, dotace 250 000 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Kvitová (ČR) - Vichljancevová (Rus.) 6:3, 6:1 Siniaková (8-ČR) - Alexandrovová (Rus.) 6:4, 3:6, 6:3 Čang Šuaj (6-Čína) - Ruseová (Rum.) 6:4, 6:4 Buzarnescuová (7-Rum.) - Lottnerová (Něm.) 6:0, 7:6 (9:7) Giorgiová (It.) - Korpatschová (Něm.) 6:4, 6:2 Čtyřhra - čtvrtfinále Štefková, Strýcová (ČR) - Honová, Sizikovová (Austr./Rus.) 6:3, 6:3