Kvitová smetla Rusku. V Praze je už ve čtvrtfinále, slaví Siniaková i Plíšková

Česká tenistka Petra Kvitová hladce postoupila na turnaji WTA v Praze do čtvrtfinále po vítězství nad Ruskou Natalijí Vichljancevovou 6:3, 6:1. Na centrkurtu se zdržela jen 56 minut. Její příští soupeřkou bude krajanka Kateřina Siniaková. Ta porazila další Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou po setech 6:4, 3:6, 6:3. Ze hry je naopak Denisa Allertová. Ta nestačila na Samanthu Stosurovou z Austrálie a podlehla jí po setech 4:6, 4:6. Do čtvrtfinále prošla i Kristýna Plíšková, která si ve dvou setech (6:2 a 7:6) poradila s Číňankou Wang.

Kvitová proti osmnáctileté Vichljancevové poprvé udeřila ve třetí hře. "Věděla jsem, co čekat, že do toho bude chodit razantně. Měla jsem štěstí, že jsem ji brejkla dřív a měla pak psychickou nadvládu," řekla druhá nasazená tenistka.

Druhý brejk přidala na závěr první sady a druhé už jasně dominovala. Hrála přes slabší bekhend 83. hráčky žebříčku. "Z forhendu mi to zabíjela a bekhend mi nepřišel tak silný, proto přes něj bylo příjemnější hrát," vysvětlila.

Zápas vyhrála Kvitová za necelou hodinu a do čtvrtfinále letos na okruhu WTA postoupila potřetí. V Petrohradu i v Dauhá si následně došla pro titul.

Siniaková se těší na derby

Siniaková nastoupila ke svému utkání na hlavním dvorci bezprostředně po Kvitové. Nad Ruskou, kterou dobře zná, vyhrála první set a následně vedla i 3:1. "Měla jsem to dobře rozehrané, ve druhé sadě jsem ale začala bojovat se servisem. Soupeřka pak byla lepší," hodnotila zápas česká tenistka. Ve třetím setu pak zápas rozhodla ve svůj prospěch. "Měla jsem štěstí, že jsem Káťu brejkla a pak to dohrála. Podání byla pořád dlouhá," oddechla si Siniaková.

Ve čtvrtfinále tak vyzve Petru Kvitovou. "Pro diváky bude super, že jedna Češka postoupí," smála se Siniaková a odmítla prozradit, co by na krajanku mohlo platit. "Na ten zápas se moc těším. Zkusím předvést svůj nejlepší tenis. Teď jsme spolu s Petrou před Fed Cupem trénovaly, tak si to nyní rozdáme naostro," dodala.

A jak zápas proti české soupeřce vidí Kvitová? "Katka se snaží hrát hodně rychle, agresivně, to se asi bude snažit předvádět i proti mně. Taktické vymýšlení asi úplně nehrozí, nebude ani prostor, když nám to bude hodně lítat," přemítala Kvitová.

Maximum Allertové nestačilo

Třetí česká tenistka Denisa Allertová do čtvrtfinále neprošla, prohrála s Australankou Samanthou Stosurovou. "Sam hrála výborně. Snažila jsem se hrát agresivně, ale bylo to těžké. Odehrála jsem své maximum, ale nestačilo to," konstatovala v pozápasovém rozhovoru Allertová.

Loňská finalistka turnaje Kristýna Plíšková si poradila s Číňankou Wang Čchiang. Soupeřku vyřídila ve dvou setech. V tom druhém vedla 5:4 a při podání soupeřky měla tři mečboly, ani jeden z nich však nevyužila. "Už jsem se asi viděla v šatně. Mám varování pro příště," řekla Češka a v duchu si nadávala. "Ani nechtějte slyšet, jak," smála se poté, co druhou sadu nakonec získala ve zkrácené hře.

J&T Banka Prague Open (antuka, dotace 250 000 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Kvitová (ČR) - Vichljancevová (Rus.) 6:3, 6:1 Čang Šuaj (6-Čína) - Ruseová (Rum.) 6:4, 6:4 Siniaková (8-ČR) - Alexandrovová (Rus.) 6:4, 3:6, 6:3 Allertová (ČR) - Stosurová (Aust.) 4:6, 4:6 Paoliniová (It.) - Schmiedlová (SR) 6:4, 6:1 Buzarnescuová (7-Rum.) - Lottnerová (Něm.) 6:0, 7:6 (9:7) Giorgiová (It.) - Korpatschová (Něm.) 6:4, 6:2 Kr. Plíšková (ČR) - Wang Čchiang (Čína) 6:2, 7:6 (7:3) Čtyřhra - čtvrtfinále Štefková, Strýcová (ČR) - Honová, Sizikovová (Austr./Rus.) 6:3, 6:3 Sestini Hlaváčková, Voráčová (1-ČR) - Doiová, Listerová (Jap./Švéd.) 6:7 (5:7), 7:5, 10:5 Peschkeová, Melicharová (3-ČR/USA) - Kužmová, Ruseová (SR/Rum.) 6:1, 6:0

Turnaj mužů v Istanbulu (antuka, dotace 486 145 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Djere (Srb.) - Seppi (3-It.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Daniel (Jap.) - Bedene (4-Slovin.) 6:2, 6:2 Lorenzi (5-It.) - Trungelliti (Arg.) 6:2, 7:6 (7:5) Dutra Silva (Braz.) - Troicki (6-Srb.) 6:2, 6:3 Čtyřhra - 1. kolo: Inglot, Lindstedt (Brit./Švéd.) - Jebavý, Mergea (ČR/Rum.) 7:6 (7:4), 6:1

Turnaj žen v Rabatu (antuka, dotace 250 000 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Mertensová (1-Belg.) - Siegemundová (Něm.) 6:7 (5:7), 6:0, 3:1 skreč Kruničová (7-Srb.) - Sorribesová (Šp.) 6:3, 6:1 Erraniová (It.) - Larssonová (Švéd.) 6:3, 6:0 Tomljanovicová (Austr.) - Flipkensová (Belg.) 6:3, 6:2 Fettová (Chorv.) - Frechová (Pol.) 6:2, 6:4