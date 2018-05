V tréninku na French Open se Plíšková trápí. V zápasech se to zlepší, věří česká hráčka

Tenistka Karolína Plíšková zatím marně hledá na pařížské antuce pohodu. Loni došla na grandslamovém French Open do semifinále, ale před letošním turnajem se zatím necítila v tréninku ani jednou dobře. Doufá, že to změní v zápasech, a když ne, tak že postup vybojuje.

Světová šestka je na Roland Garros od středy. Zahrála si s bývalou světovou jedničkou Victorií Azarenkovou z Běloruska, s obhájkyní titulu Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska, domácí Kristinou Mladenovicovou a naposledy s vítězkou z roku 2009 Ruskou Světlanou Kuzněcovovou. A ani jednou nevyhrála tréninkový set.

"Byly to soupeřky, co všechny hrajou na antuce dobře. Takže to není ideální měřítko, ale doufám, že nějaké sety přidám v zápase," řekla Plíšková novinářům.

Propocená z tréninku pod horkým pařížským sluncem kroutila nad svou hrou v trénincích hlavou. "Zatím to není moc dobrý. Přijde mi, že mi to neletí. Je to takový těžký tenis. Nenašla jsem ten správný timing. Údery docela dobré, ale v gamech se trochu ztrácím. Servis taky nějak nepíše. Není to ono."

Hey Paris, I'm coming soon! Do you like the Elite Collection which I will wear at the 2018 @rolandgarros ? @FilaTennis pic.twitter.com/zmorwPuSWx — Karolina Pliskova (@KaPliskova) 22. května 2018

Nepropadala ale panice a neměla špatnou náladu. Hleděla pozitivně k pondělnímu zápasu. "V těch se to vždycky zvedne, i když jsou třeba tréninky před tím blbý. Dokážu se trochu víc kousnout. Doufám, ze se to v utkání zlepší," věří.

Loni postoupila v Paříži do osmifinále a v prvních kolech přitom nehrála nejlépe. "Přes pár zápasů jsem se protrápila. Budu se snažit na to navázat. Nestihnu změnit ani natrénovat nic nového, přijmu to, jak to je. Budu bojovat a věřím, že i bojovností se dá vyhrát, pokud nebudu zrovna hrát v zápase dobře," řekla Plíšková.

Před rokem se paradoxně cítila obráceně. V přípravě měla ze své hry dobrý pocit a v zápasech ne. "Možná je lepší to mít naopak, tak uvidíme," uvedla.

Plíšková: Hrát se Šarapovovou je můj sen

Má za sebou vydařenou antukovou část sezony. Vyhrála v hale ve Stuttgartu, v Madridu prohrála až v semifinále s Petrou Kvitovou. O kolo dříve vyřadila světovou jedničku Simonu Halepovou z Rumunska. "Sebevědomí tam je, fyzicky jsem připravená dobře, ale každý turnaj začínám od nuly. Minulost si neberu," řekla Plíšková.

Podle tenisového zvyku se loňská světová jednička Plíšková nedívá na vylosování turnaje. Věděla jen, že po Krejčíkové by v příštím utkání mohla mít další krajanku Lucii Šafářovou. "To je ještě momentálně pro mě hodně daleko," řekla Plíšková.

Nevěděla tak, že může ve třetím kole narazit na Rusku Marii Šarapovovou. "Určitě by to byl dobrý zápas. Postoupit do třetího kola a hrát s ní, to by byl můj sen. Byl by to super zápas na velkém kurtu. S ní zápasy mají jinou atmosféru než s jinými, fakt by to bylo hezký. Doufejme, že se tam obě dostaneme," řekla Plíšková.