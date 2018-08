Po sedmi letech bez medaile. Místo útoku na zlato Češi předvedli svou nejhorší jízdu

Po vítězném semifinále jste byli ze své jízdy nadšení, proč byla ta finálová o tolik horší?

Šlouf: Nevím, co si o tom myslet, sám si to chci nechat uležet hodinku dvě v hlavě, než budu dělat nějaké závěry. Určitě se nám finále nepovedlo i v porovnání s loděma, které byly na levé straně, tedy na horším větru. Také nás předjely, s tím nemůžeme být spokojení nebo říkat, že jsme měli blbou dráhu…

Bylo znát, že jste se v aktuálním složení představili na vrcholné akci poprvé?

Zavřel: Asi ano. Tohle nebyla dobrá jízda, po startu se mi zdálo, že loď nesedí rovně jako vždycky, ale že se kýve ze strany na stranu. Já se pak nemohl dostat do tempa, na které jsme zvyklí, což se také promítlo na výsledku.

Jak se to stane, že se loď na startu rozkýve?

Zavřel: Možná tam byla přemotivovanost, každý dal trochu jinak sílu na pádlo a už to s lodí začne házet.

Josefe, vy jste byl po sobotních čtyřech jízdách hodně vyčerpaný. Jak jste se cítil před finále se čtyřkajakem?

Dostál: Dost jsem se vyspal a ráno se vzbudil nabitej sílou. Byl jsem připravený, nechal jsem tam všechno. Bohužel tohle byla naše nejhorší jízda včetně tréninků, takhle špatně jsme asi nejeli nikdy. Mrzí mě to. Myslel jsem, že budeme bojovat o zlato, na což jsme nakonec neměli.

Nelitujete, že jste se do posádky vrátil oproti plánům už letos?

Dostál: Určitě ne. Těšil jsem se na tréninky, bavilo mě to, měli jsme výbornou partu a navzájem se podporovali. Akorát škoda, že jeden závod vůbec nevyšel…

Honzo, vy jste ve čtyřkajaku nejzkušenější. Co podle vás nejvíc chybělo finálové jízdě?

Štěrba: Teď vám to asi neřeknu. Jízda rozhodně nebyla zdařilá. Možná na nás dolehlo, že jsme společně nejeli nikdy žádný velký závod. Měli jsme tady jen takticky projetou rozjížďku a vítězné semifinále. Teď jsme předvedli jeden ze slabších výkonů. Je pozitivní, že se v takové konkurenci čtyřkajak vrátil do velkého finále. Ambice ale máme vyšší. Uděláme maximum, abychom se dostali zpět na medailové pozice.

Může to být pro posádku impuls směrem k olympiádě?

Štěrba: Když budu mluvit za sebe, měli jsme z loňské sezóny sestavenou posádku, která získala bronz na mistrovství světa. Letos se ta posádka rozbila, vůbec nedostala příležitost. Jak na mistrovství Evropy, tak teď se posádky šily horkou jehlou. Já téhle hodně věřil, opravdu to bylo od první chvíle dobré, proto jsme do toho všichni šli. Ale myslím si, že je potřeba čtyřkajaku dát víc energie, víc prostoru. A ozkoušet úplně to nejlepší, co můžeme složit. Netvrdím, že tohle to nebylo. Ale jestli chceme být konkurenceschopní s elitníma loděma, musíme k tomu tak přistupovat v sestavování posádky.