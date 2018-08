Fuksa míří do Číny, Dostál na ryby. Pak už začne mise Tokio

Fuksa ještě sezónu nekončí, s bratrem Martinem absolvuje sprinterské závody, vyrazí i do čínského Lin-I a sibiřského Barnaulu na sprinterský Superpohár, novou soutěž pro pozvané kanoisty s finančními odměnami. „Pak dovolená, na tři dny na vojenský výcvik a už zase na soustředění, kde začneme od znova,“ plánuje Fuksa.

Prioritou kilometr

Dostál teď na zhruba měsíc a půl schová svůj kajak do loděnice. „Musím si orazit, mám sponzorské i mediální akce, dovolenou, lázně… Ale nejvíc se těším, až vyrazím na ryby. Celý den tam budu chcípat hlady a budu si říkat, jak je to fajn a tolik to nebolí,“ těší se čerstvý mistr světa na pětistovce.

S tou je ale minimálně do olympiády utrum. Dostál už letos vyhlásil svůj sen o třech olympijských medailích, a tak prioritu na singlkajaku dostane kilometrová distance. „To jsem moc rád, že to vyhlásil veřejně, jinak bych ho musel přesvědčovat,“ usmíval se reprezentační kouč Pavel Hottmar.

Zkusí i debla?

Vedle své hlavní disciplíny singlu a čtyřkajaku, do něhož se letos vrátil, by Dostál chtěl v Tokiu zaútočit na stupně i na deblu. „Uvidíme, jestli si ho vyzkouším s někým už na jaře, pak by průběh mohl být takový, že bych na singlu chvíli nezávodil a vyzkoušel si debla a čtyráka, kde bude větší potenciál,“ přemítá Dostál.

Otázkou je, s jakým parťákem. Nabízelo se spojení dvou nejrychlejších Čechů s Danielem Havlem, ale ten při společných testech před olympiádou v Riu neviděl v posádce medailový potenciál.

Fuksa kromě kilometru, jenž se stal jeho parádní tratí, může o olympijský start usilovat na sprinterské dvoustovce a také s bratrem Petrem na deblkanoi. Jenže tam budou mít silné soky ve Filipu Dvořákovi a Tomáši Jandovi, kteří skončili v Montemor-o-Velho sedmí.

O Tokio v Szegedu

Klíčový pro olympijskou nominaci bude příští rok světový šampionát v maďarském Szegedu. „Oficiální kritéria bohužel ještě nebyla vydaná. Podle neoficiálních by se s aktuálními výsledky z Portugalska nominovalo sedm lidí,“ říká Hottmar s odkazem na čtyřkajak (včetně Dostála), Fuksu a Dvořáka s Jandou.

„Kdyby se za rok opravdu nominovalo sedm závodníků, byl bych určitě spokojený, protože kritéria jsou fakt tvrdá a klíč bude zase velmi složitý. Podobně jako před Riem, kdy někteří závodníci na Facebooku vyhlašovali, jak se těší na olympiádu, a pak se dozvěděli že si kritéria vyložili špatně,“ ví Hottmar.