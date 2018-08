Fuksa sní o olympiádě s bráchou. Musíme být jedno tělo, říká

„Hrozně rád bych v budoucnu s bráchou jezdil dobře. Letos jsme byli rádi, že jsme se na mistrovství světa nominovali, zkušenost to byla k nezaplacení," vyprávěl dvojnásobný mistr světa na pětistovce při středečním setkání s novináři.

Singlová kategorie zůstane i v příští předolympijské sezóně pro pětadvacetiletou hvězdu kanoistiky nadále hlavní prioritou, společnému působení s bratrem chce ale začít dávat víc. „Byla by blbost soustředit se jen na debla. S bráchou jsme toho ale zatím nenatrénovali a chtěli bychom začít chodit společně na vodu víc. Na jaře se na to určitě vrhneme a zkusíme vyhrát v Čechách a jet společně znovu na MS," líčil.

V lodi si vyhovují

O tom, jak obě kategorie kombinovat, zatím Martin Fuksa jasnou představu nemá. „Musíme to vymyslet s taťkou a dědou. A uvidíme, jak nám to půjde. Buď jo, nebo ne," připomněl s úsměvem trenérskou dvojici z rodinného klanu - otce Petra a dědečka Josefa.

Sám dobře ví, co k úspěchu v deblu zatím chybí. „Musíme se sjet, abychom byli jedno tělo a věděli, kdy přidat. Abychom věděli o tom druhém, jaké má záběry, jak pádluje. Prostě detaily. Víme, že si vyhovujeme, pádlujeme podobně, tam problémy nejsou. Ale musíme strávit víc času v jedné lodi. To je základ. Samozřejmě doufám, že brácha bude s postupujícím věkem dál výkonnostně růst," poznamenal starší z bratrské dvojice.

Medailové ambice? Jsme na začátku

Může do olympiády v Tokiu vyrůst z bratrské dvojice další medailové želízko české výpravy? O tom zatím Martin Fuksa vůbec nepřemýšlí. „To si netroufám říct. Jsme úplně na začátku, abychom hovořili o medailových ambicích. Už společná účast v Tokiu by byl splněný sen," má jasno.

Na závěr letošní sezóny si český elitní kanoista užije exhibiční akce v Maďarsku, Rusku a Číně a posléze se vrhne do přípravy na další sezónu, v níž opět nebude mít o motivaci nouzi. „Samozřejmě mě trochu mrzí, že jsem z MS nepřivezl zlato. Výsledkem jsme se vrátil do roku 2014. Beru to ale sportovně a s pokorou. Nakoplo mě to," dodal Martin Fuksa.