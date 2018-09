Jeli pro finále a narazili do zdi. Něco není zdravotně v pořádku, věděli Češi

Ještě v polovině závodu byla česká posádka na třetím postupovém místě, zdálo se, že premiérový postup mezi elitní světovou šestku je blízko. „Pak se něco stalo, Jako bychom narazili do zdi. Nevím, nechápu,“ posmutněle vyprávěl Helešic, zatímco jeho unavený parťák se vyjížděl na rotopedu.

„Jelo se výborně, mělo to šťávu, rytmus. Pak najednou lusk a zastavili jsme,“ líčil Helešic. Do cíle semifinále dojela česká dvojka vlažným tempem pátá. „Něco asi není u Kuby zdravotně dobře, i podle toho, co jsme si řekli pár slov po závodě,“ říkal háček posádky, která letos vyhrála první závod Světového poháru i celkové hodnocení seriálu.

Podrazilovy potíže se neobjevily úplně zčistajasna. Už při soustředění na Slapech před šampionátem ho sužoval kašel. „Nebyl to obyčejný kašel, něco takového jsem neviděl,“ popisoval Helešic.

Čeká se na výsledky

Jeho kolega tak zamířil na odběry krve, které měly odhalit příčiny potíží. Jenže vzorky se analyzují dva týdny, a tak se výsledky dozvědí až po návratu z Plovdivu. Ani v Bulharsku ale potíže neodezněly. Už po čtvrtfinálové jízdě, v níž dojeli Češi třetí, byl Podrazil viditelně vyčerpanější než jeho parťák.

„Říkal mi, že se mu nejelo dobře. Nestačil s dechem, byl vyšťavený, klepaly se mu ruce. Přitom já se po fyzické stránce cítil skvěle, mohl bych jet dál, líp jsem se za celé veslování necítil,“ přiznával dvaadvacetiletý veslař. „Ale jsme tam dva a potřebujeme na tom být oba stoprocentně zdravotně dobře, abychom mohli bojovat s nejlepšími,“ ví Helešic.

V sobotním B finále se ještě pokusí zaútočit na vítězství, jako se jim to povedlo předloni na olympiádě v Riu, ale prioritou bude dát do kupy zdraví. Posádka si dala nedobrovolnou pauzu už před třemi lety, kdy Podrazil po potížích se srdcem na doporučení lékařů na čtvrt roku vysadil ostré tréninky i závody.