Slalomářka Vojtová byla pátá mezi kajakářkami na SP v Tacenu

Zvítězila Italka Stefanie Hornová těsně před domácí Evou Terčeljovou a Viktorií Usovou z Ukrajiny, která jako jediná z první šestice ťukla do branky, což ji stálo triumf. Vojtovou porazila ještě dvojnásobná světová šampionka Corinna Kuhnleová z Rakouska, jež se tím ujala vedení v SP.

Další exmistryně světa Kateřina Kudějová se v semifinálové jízdě musela vrátit do neprojeté branky a se ztrátou se umístila až na začátku třetí desítky. Ještě hůř dopadly jiné dvě světové šampionky - úřadující královna disciplíny a australská hvězda Jessica Foxová i slovenská veteránka Elena Kaliská dostaly za chybný průjezd padesátisekundovou penalizaci.

Kanoisté Lukáš Rohan s Tomášem Rakem stejně jako na SP v Londýně, Bratislavě i předtím na mistrovství Evropy v Pau vypadli v semifinále. Rohan byl třináctý, Rak kvůli neprojeté brance obsadil 27. místo. Nejlepším výsledkem mužů na C1 zůstává v letošním SP desáté místo Vojtěcha Hegera ze závodu na Slovensku. Heger stejně jako třeba kajakářská mistryně Evropy Amálie Hilgertová v Tacenu kvůli přípravě na ME do 23 let nestartovali.

Závod vyhrál poprvé v kariéře Ital Roberto Colazingari. Novým lídrem seriálu je Slovinec Luka Božič, kterému k tomu stačilo i deváté místo.