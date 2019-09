Nevím, jestli jsem rozhodčím něco udělal, krčil rameny Hradilek. Druhé penalizaci unikl

Až z druhé kvalifikační jízdy se český kajakář Vavřinec Hradilek prosmýkl mezi čtyřicet nejlepších na mistrovství světa ve vodním slalomu ve španělském La Seu d´Urgell. Poté, co byl v páteční první jízdě penalizován, i po druhé jízdě rozhodčí na základě videozáznamu téměř deset minut řešili možné provinění českého reprezentanta, a tak mohl slavit postup do nedělního semifinále až s notnou prodlevou, kdy už v cílovém prostoru nebyl žádný jiný závodník.

Šlo o infarktové chvilky, když se i po druhé kvalifikační jízdě u vašeho jména objevila signalizace řešení možného prohřešku a dlouhé minuty jste žil v nejistotě, zda budete mezi postupujícími?

Říkal jsem si, že už nevím, co mám dělat více. Ani mě nenapadá, který okamžik rozhodčí řešili. Je to těžké. I v první jízdě mi naskočil trest zpětně na základě videa. Nevím, jestli jsem jim něco udělal.

Co se vlastně v průběhu první kvalifikační jízdy stalo? Za co jste dostal penalizaci?

V horní kombinaci jsem to trošku zkrátil. Subjektivně jsem vůbec nepřemýšlel, že bych pasáž projel blbě. Zpětně po dojetí mi u jména naskočila penalizace.

Byl jste před druhou kvalifikační jízdou nervózní? Doléhal na vás tlak, když jste se hned nevešel mezi třicet postupujících?

Já jsem byl celkem v klidu. Šel jsem na pokoj, na vařiči jsem si udělal oběd. Jak Španělé obědvají až po druhé hodině, je s tím trošku problém. Tak jsem kuchtil quineu, ovoce a nějaké vločky. A s přítelkyní, která se učí na státnice, jsme spolu prožívali stresy. Ale já to mám v hlavě srovnané. Neklepal jsem se a snažil se koncentrovat na druhou jízdu. Už jsem to párkrát zažil. Věděl jsem, že když pojedu průměrnou jízdu, tak to zvládnu, protože se mi jezdí docela dobře a mám formu. Samozřejmě druhá jízda není nikdy snadná, protože člověk nechce udělat chybu a nemůže se odvázat.

Vavřinec Hradilek na ME ve francouzském Pau neuspěl.

Martin Hladík, kanoe.cz

Když jste v cílovém prostoru viděl na velkoplošné obrazovce, že vaši jízdu zkoumají rozhodčí u videa, co se vám honilo hlavou?

Já byl přesvědčený, že jsem všechny brány projel poctivě. Samozřejmě mi bliklo hlavou, že rozhodčí zkouší něco najít. Ale co s tím mám v cílovém prostoru dělat. Jsem s tím smířený. Poslední roky mě v tomto směru zocelily.

Je velkou úlevou, že jste se dostal do semifinále? Budete při nedělní bitvě o medaile více uvolněný?

Bylo by smutné končit po dvou jízdách. Nepřijel jsem na šampionát postoupit do čtyřicítky. Pojedu mezi prvními, což mi docela vyhovuje. Na neděli se opravdu hodně těším. Byl jsem tu před deseti lety. Užívám si. Snažím se myslet pozitivně a nestresovat se závody. Kanál není nejlepší, není oblíbený, ale okolí je nádherné. A tím se snažím bavit. Chci projít mezi deset nejlepších. Finále je jednoznačný cíl.