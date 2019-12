Z Jablonce za velkou louži. Bylo to těžké, ale nelituji, říká plavkyně Grusová

Jak Grusovou zámořští trenéři objevili? „V deváté třídě jsem se poprvé objevila na krátkém ME a univerzitní trenéři po takových soutěžích jezdí. I když nejsou vidět, tak tu vždycky někdo je. Přímo se mnou nikdo nemluvil, americká NCAA má přísná pravidla, kdy se smějí rekruti oslovovat. Ale dostalo se ke mně, že se o mě zajímají. To mi poprvé vnuklo nápad, že tu tahle možnost je," vypráví česká znakařka na ME v Glasgow.

Česká znakařka Tereza Grusová na plaveckém evropském šampionátu v Glasgow.

Zdroj: ČSPS/Martin Vaňo

Další kontakt proběhl, když byla Grusová na střední škole. „To už se z různých univerzit ptali a na konci druháku třeťáku jsem o tom začala vážně přemýšlet. Obeslala jsem pár univerzit, zjišťovala jsem možnosti. Nakonec jsem se dostala na Rutgers University v New Jersey. Při rozhodování mi pomohlo i to, že tam v tu dobu studovala další česká plavkyně Věrka Kopřivová a navíc tam působí i trenérka Petra Martin, která je původem z Česka. Mluví česky, ale už je poznat, že je tam dlouho," popisuje s úsměvem.

K přijetí na univerzitu však jen plavecká výkonnost nestačila. „Jako každý student v Americe jsem musela podstoupit standardizované testy SAT, což jsou jejich přijímačky na vysokou, a jazykový test TOEFL (Test Of English as a Foreign Language)," přibližuje Grusová.

Česká plavecká naděje Tereza Grusová v akci na ME v krátkém bazénu.

Zdroj: ČSPS/Martin Vaňo

Jaká byla cesta z malého oddílu v Jablonci nad Nisou do velkého univerzitního týmu na východním pobřeží USA? „Asi jsem zatoužila po něčem větším," rozesměje se plavovlasá plavkyně. „Z hlediska podmínek jde rozhodně o něco jiného než v Česku. Zázemí, péče o sportovce, to vše hodnotím velice pozitivně. Myslím, že to bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí. I když to bylo těžké, tak toho rozhodně nelituju," říkala přesvědčivě.

Cesta tam a zase zpátky

Obecně vžitá představa, že sportovci v USA studují vysokou školu jen „naoko" je podle Grusové mimo. „Rozhodně to není tak, že by nám ve škole ulehčovali. Samozřejmě máme různou podporu, od doučování po mítinky se studijní poradkyní. Vedení školy ale záleží na studijních výsledcích stejně jako na plaveckých úspěších. V průběhu sezony se to mění. Máme status student athlete, ale třeba ve zkouškovém jsme víc studenti a máme trochu lehčí tréninky," přiblížuje.

Česká plavkyně Tereza Grusová na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Glasgow.

Zdroj: ČSPS/Martin Vaňo

Na Rutgers University studuje Grusová druhým rokem a čeká ji volba oboru, kterému se bude věnovat. „V Americe je to tak, že se do konce druháku může člověk rozhodnout a změnit si obor. Samozřejmě pokud víte, tak si můžete konkrétní kurzy vybírat už od prváku. Já už jsem pravděpodobně rozhodnutá a budu studovat sport management," prozrazuje.

Na šampionát do Glasgow přijela takříkajíc na otočku. Do Skotska přiletěla zpoza oceánu v úterý den po hlavní výpravě a kufry sbalí v neděli, kdy ME končí. Ostatní reprezentanti odlétají v pondělí dopoledne. „Musím co nejdřív zpátky, čekají mě zkoušky. Zvažovala jsem to. Ale jednak jsem dlouho neplavala v krátkém bazénu, protože v Americe se všechno plave na yardech, a reprezentovat Česko je hodně speciální příležitost, ať je to jakýkoliv závod. Šla jsem do to s vědomím, že to bude s ohledem na přesuny náročné, ale byla jsem na to připravená," uzavřela Grusová.