Fuksa poznal v Japonsku jiný svět. Proč musel skrývat tetování?

Už jste si mohl prohlédnout i olympijský kanál?

Ten je ve výstavbě, zatím je to přístav, kanoistiku připomíná akorát voda. Ale když tam byli Martin Doktor (sportovní ředitel Českého olympijského výboru) s Pavlem Hottmarem (šéftrenér kanoistů), stál v půlce budoucí trati most, ten už se teď bourá. Jsem zvědavý, co za ty tři roky vybudují, ale myslím, že to tam bude skvělé proti Riu.

Kde jste tedy trénoval?

V Tokiu jsme byli jen jeden den s taťkou, zástupce velvyslanectví nás provedl po městě a ukázal, kde co bude při olympiádě stát, plus nějaké památky. Ale trénovali jsme v Kóči, asi 600 kilometrů jižně, kde je sportovní centrum podobné tomu v Nymburce. Je tam posilovna, plavání, ovály, na vodu jsme to pak měli trochu dál… Národní sport je tam baseball nebo softball, těch tam byla spousta.

Jaké dojmy jste si z Japonska přivezl?

Byl to trochu jiný svět. Cestování bylo strašně dlouhé. Ale když jsme přiletěli, vítaly nás děti, mávaly českými vlajkami a všichni byli moc milí. To nás nabilo energií.

Jak se o vašem příletu místní děti dozvěděly?

Martin Doktor s Pavlem Hottmarem s Japonci předem komunikovali a všechno bylo perfektně zařízené, měli jsme se tam jako králové. Když jsme se chtěli někam podívat, poradili nám, brali nás na různá jídla…

Chutnala vám místní strava?

Já se těšil na suši, to mi fakt chutná, ale moc ho tam nebylo, ani mě tolik nenadchlo. Rýže jsem se přejedl, mají skvělé kari, v té oblasti měli jedny z nejlepších steaků Kobe.

Jak se vám trénovalo ve slané mořské vodě?

Je těžší, jak je tam sůl, ale v Nymburce máme zase špinavou vodu s bordelem. (úsměv) Spíš je dobré vědět, že před olympiádou nebude ideální trénovat v Račicích na lehké vodě.

Na jaké kulturní rozdíly jste narazil?

Tetování jsem musel skrývat, když jsem chodil plavat nebo do městských lázní. Skoro do všech budov se zouvají a chodí bosi, boty se musejí dát na tu stranu, kam budou vycházet. Když jedí, nemají lokty na stole. A pak měli různá zvláštní pravidla třeba v posilovně, kde část na pití byla na druhé straně, než jsme posilovali, tak jsme kvůli pití nachodili kilometry. Ale občas jsem to porušoval a pití si schovával. Trochu rebel. (úsměv)

Tetování máte na těle několik, takže jste si je přelepoval?

Nejdřív jsem se na to zkusil vykašlat, když je na první pohled vidět, že nejsem místní, ale přišli za námi, jestli by nešlo, abych nosil triko. Tak jsem do bazénu nosil kompresní triko a bylo to úplně v pohodě. V lázních jsem se pak kryl ručníkem a nikdo neměl problém, když mi občas nějaké bylo trochu vidět.

Proč jsou Japonci na tetování tak hákliví?

Říkají, že ho mají japonští mafiáni, Jakuza. Ale myslím, že na olympiádu to bude v pohodě, udělají výjimku.