ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Jak globalizace ve fotbalovém podání kontrastovala se všesokolským sletem

V dějišti MS nám zůstala poslední čtyři národní mužstva: Francie, Belgie, Anglie a Chorvatsko. To ovšem snad až na Chorvatsko nejsou národní mužstva, ale reprezentace těchto zemí. Stačí se podívat na jména a barvu pleti jednotlivých hráčů a můžeme se dát do hledání jejich původu či dokonce prapůvodu. A pokud by penaltová loterie mezi Ruskem a Chorvatskem skončila obráceně, byl by v této společnosti i Rus Fernandes. Reprezentace zemí Afriky nedosáhly žádného úspěchu, leč hráči tohoto kontinentu rozhodují o úspěších evropských národních týmů. Toť globalizace ve fotbalovém podání.

Ronaldo nám z MS odjel a stejně plní stránky novin. Prý jeho přestup do Juventusu má stát 100 miliónů eur, což je 2,6 miliardy korun. Jeho roční výdělek má být 30 miliónů eur, což je 780 miliónů korun. A kolik že to má na dotačních programech rozdělit to naše ministerstvo školství?

Za minulého režimu se říkalo, že naše měna je podložená prací, zatímco ta západní je podložená zlatem. V renomované bance jsem se svěřil, že té makroekonomice moc nerozumím. Odpověď? Že prý je to dobře, že celosvětový majetek hmotných statků zdaleka neodpovídá množství vytištěných peněz. Takže jsou to jen takové papírky, jenže na stejné papírky čekají důchodci, když se blíží výplata jejich důchodu.

Oblíbené téma médií je tržní hodnota fotbalistů, která nemá žádné rozumné opodstatnění. Kupodivu i v této hře jsme účastni. Jankto odchází do Janova za 389 miliónů korun, Schick šel do AS Řím dokonce za 991 miliónů. Vaclík, to je troškař! Jde z Basileje do Sevilly za pouhých 156 miliónů korun.

V naprostém kontrastu v honbě za úspěchy a vidinou peněz byl návrat ke kořenům, kdy se cvičilo a sportovalo pro radost. Konal se XVI. všesokolský slet, a jedním slovem nádhera! Krásné choreografie v barvách, nádherné skladby cvičební i hudební, důstojné komentování v televizi. Byla radost se dívat na zapojení všech generací od předškolních dětí až po seniory. Kdyby tento reprezentativní vzorek byl obrázkem celého národa, nemuseli bychom mít o naši budoucnost obavy. Leč, to je utopie.

K tomu, abyste hráli na MS nebo cvičili na všesokolském sletu, musíte mít k té činnosti lásku. Tu lásku ve vás musí někdo vzbudit, udržovat a rozvíjet. Proto jsou velice smysluplné cvičení rodičů s dětmi. Proto si musíme společensky vážit učitelů, cvičitelů a trenérů, kteří tu lásku vzbudit, udržovat a rozvíjet umí. Protože ve vztahu k jiné lásce jsem kdysi napsal, že milovat a býti milován je smyslem života v prostoru a čase, přítomnosti a budoucnosti, neb minulost je jen časem zapadajících vzpomínek.