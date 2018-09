ŠLÁGR MILANA LUHOVÉHO: Slavia ovládne bitvu s Plzní a vykročí k titulu

"Slavia stabilizovala svoji obrannou čtveřici. Je dobře, že Trpišovský upustil od experimentů se Sýkorou na levém obránci nebo Ngadeuem na místě, kde momentálně hraje Souček. Příchod Coufala posílil pravou stranu obrany, která byla velice slabá a neofenzivní. V současnosti je obranná čtyřka docela silná a na stranách celkem ofenzivní. Coufal s Bořilem se svým pohybem snaží držet roztažené hřiště, a to jim ulehčuje kombinaci, vytváří ofenzivní možnosti a nabádá to k přenášení hry, které je velice účinné k přečíslování a náběhům do volných prostorů po stranách.

Střed obrany se také stabilizoval. Ngadeu s Delim vytvořili silnou dvojici, i když fotbalově nejsou tak konstruktivní, ale v defenzivě působí jistě a oba jsou silní při standardních situacích. Nevím, jestli Deli stihne sobotní zápas, protože svalové zranění je vždy nepředvídatelné, ale Kúdela, který by ho měl nahradit, by už měl být aklimatizován v novém klubu a také spolupráce s Coufalem by mu mohla pomoci podat dobrý výkon. Pozice defenzivního záložníka, kterou obsadil Souček, je v jeho provedení kvalitnější, než byla s Ngadeuem, i když také není na tuto pozici ideálním hráčem. Souček se pohybuje na celkem velkém prostoru, někdy z něj zbytečně utíká, ale snaží se zapojit do kombinace a rozehrávky. Pomáhá i defenzivě a také při standardních situacích ho nelze přehlédnout.

Stochova výzva a Škoda vs. Tecl

Pro středovou dvojici Hušbauer-Stoch znamená Souček přijatelnou jistotu, že je na něj při ztrátě míče celkem spolehnutí. Pro úspěch Slavie hrají právě Hušbauer a Stoch klíčovou roli. Oba mají střelecký potenciál, snaží se kombinovat a zejména Stoch má snahu přenášet hru do stran, kde má v současnosti v Coufalovi a Bořilovi hodně podnětů na realizaci této herní činnosti. Stochovi by občas prospělo, kdyby hru zjednodušil a neběhal s míčem více, než je zdrávo, aby byl efektivnější. V sobotu bude velice důležité, aby utkání s Plzní odehrál kvalitně, protože jej provází nevyrovnanost výkonů, která ovlivňuje celý tým.

Hušbauer se ve Slavii aklimatizoval velice dobře a udržuje si celkem dobrou a dlouhodobě vyrovnanou výkonnost. Největší slabinou v týmu je levá a pravá strana zálohy. Na levé straně je Sýkora, který na první pohled vypadá technicky na dobré úrovni, ale při delším pozorování mi vychází jako zpomalovač hry, který také není schopen dokončit herní situaci, kterou mnohokrát začne velice nadějně, ale skončí to špatnou přihrávkou nebo ztrátou míče. Olayinka působí rychlejším dojmem, co se hry s míčem týče a v případě, že se aklimatizuje rychle, mohl by zvýšit herní kvalitu týmu. Pravá strana zálohy je zatím nejasná a Trpišovský to točí s hráči, jako Baluta, Stoch občas Zmrhal, ale zatím se to nejeví optimálně.

V útoku se střídá Škoda s Teclem. Z mého pohledu je už Škoda ve fázi velké stagnace a garance dobrého výkonu je v jeho případě neodhadnutelná. Pro trenéra je to vždy těžké rozhodnutí, ale ve srovnání s Teclem, který není mým favoritem, bych upřednostnil jeho, protože u něj je garance, že se bude snažit odevzdat maximum. Tecl i Škoda jsou technicky na nižší úrovni, ani jeden to neumí hrát na jeden dotyk a spolupráce s Hušbauerem a Stochem je tak limitovaná. Tecl je rychlejší s míčem i bez míče a je nebezpečnější v rychlém přechodu do útoku nebo nábězích do prostoru, v tomto případě to může být opět přínosnější pro spolupráci s Hušbauerem a Stochem, kteří umí přihrát spoluhráči rychle, když si o to zažádá svým pohybem. Škoda je v tomto ohledu statičtější a už u něj postrádám tu jeho dravost, kterou měl v době, kdy se rozhodovalo, jestli odejde nebo zůstane. Na sobotní utkání se přikláním na stranu Tecla.

Trio Souček, Ngadeu a Deli (případně Kúdela) bude mít zásadní vliv na výkon samotného Krmenčíka, který přijede do Edenu ve střelecké formě, ale tato trojice mu neposkytne tolik prostoru jako soupeři v předešlých kolech a krajní obránci Slavie také nebudou tak snadno prostupní pro Limberského, Řezníka, Petrželu a Kopice po stranách a plzeňský útočník tak nedostane tolik nebezpečných přihrávek.

Plzeň balancuje na hraně

Viktoria Plzeň byla v posledních letech už mnohokrát určena na odpis, ale nikdy k němu nedošlo. V tomto roce si na účet připíše celkem tučné částky z LM a za prodej Krmenčíka, který když se nezraní, tak přinese do kasy slušnou sumu. Nicméně zde to pro Plzeň pomalu končí a bude to pro ni velice zlomový rok, kdy bude na účtech dostatek prostředků, ale 80 % týmu bude vyčpělých, a kádr navíc oslabí o střelce, který svými brankami rozhodoval o klíčových bodech. K tomu je potřeba přidat specifické klima v samotném klubu, kde byly úspěchy z minulosti závislé na osobních vztazích trenéra s hráči a na vzájemné podpoře.

Dovolím si tvrdit, že Limberský, Petržela, Kozáčik, Hubník už týmu mnoho nedají a k tomu je potřeba přidat samotného Pavla Vrbu, který se vrátil do Plzně a okamžitě získal titul a účast v LM. Pro někoho to možná znamená návrat skvělých časů z minulosti, ale opak je pravdou, protože letošní účast v LM bude propadák. Věřím, že Krmenčík odejde do konce letošního roku a Pavel Vrba se nevrátil do Plzně, aby tam strávil dalších pět let, ale aby se pokusil opět vycestovat někam do zahraničí, kde bude nová neznámá výzva. Jeho cesta nevede na západ, pouze na východ. Když se mu nepovede nic najít, nastane i u něj frustrace, protože začne stagnovat a tým, se kterým pracoval v minulosti, postupně vypustil poslední zbytky osobních vztahů a nostalgie.

Nebezpečí číhá v záloze

Současní hráči Plzně jsou charakterově odlišní od éry Horvátha a Limberského, a proto bude tato sezona pro Plzeň po sportovní stránce zlomová a předpokládám, že nebude v příštích několika letech mezi týmy, které budou bojovat o titul. Současná hra Plzně už nemá tu rychlost v kombinaci a přenášení hry, která dokázala soupeře překvapit. Chybí rychlý přechod do útoku a hra Hrošovského s Hořavou je velice zranitelná. Hořava svým herním projevem, kdy si většinu míčů zpracovává pro sebe, aby si s ním následně mohl poběhat, se stává snadnou kořistí pro agresivnějšího soupeře, který nečeká, až si Hořava zpracuje míč a otočí se s ním, ale atakuje ho v momentě přebírání balonu, a to může způsobit citelné ztráty v nebezpečném prostoru.

To samé se týká Hrošovského, který pod tlakem celkem dost chybuje a také se pohybuje v rizikovém prostoru. Tito dva hrají klíčovou roli v rozehrávce a kombinaci, takže když se Slavia zaměří na narušení jejich rozehrávky, tak se více udrží na půlce soupeře a současně naruší kombinaci s Krmenčíkem. Tomu moc nevyhovuje nakopnutý míč do výšky, více mu sedí kombinace po zemi a přihrávka do nohy, kde má lepší zpracování a dokáže se s míčem otočit a pokračovat v útoku, nebo míč rozehrát. Momentálně je jeho největší síla v samotném zakončení, kde si umí vybrat náběhem ten správný prostor, opětovně získal sebevědomí a jistotu v zakončení. Nesnaží se bezhlavě řítit k brance, ale vyčkává na správný okamžik náběhu.

U útočníků se tomu říká, že čtou myšlenky spoluhráčů, aby předvídali správnost náběhu do zakončení. V této oblasti se Krmenčík velice zlepšil a obránci by si ho neměli nechávat za zády, protože to je to nejlepší, co se útočníkovi může nabídnout. Pak je vždy o myšlenku vpředu, a obránce je nucen kopírovat jeho pohyby, aby ho ubránil. Krmenčík zjistil, že změnou pohybu a náběhu obránce nestíhá reagovat a získává volný prostor pro náběh k zakončení. Tato dovednost je jedna z výjimečných kvalit, která odlišuje střelce a obyčejné útočníky.

Sešívaní vykročí za titulem!

Oba týmy mají na stranách ofenzivní typy. U krajních obránců to před Limberským s Řezníkem vyhrávají Coufal s Bořilem. Naopak si myslím, že záložní řada na krajích v podání Kopice a Petržely (Zemana) je o malinko lepší než Sýkora, Zmrhal, Baluta. Střed hřiště je opět v dominanci Slavie, kde Ngadeu, Deli, nebo Kúdela, Souček, Stoch a Hušbauer kvalitou převyšují hráče Plzně Hubníka, Pernicu, Hrošovského, Hořava a Čermáka. Zde má Slavia větší obranný potenciál i ofenzivní kvalitu.

Srovnání útoků vyhrává Plzeň s Krmenčíkem, který je na rozdíl od Tecla a Škody komplexnějším střelcem, a tím se stává i nejnebezpečnějším hráčem na hřišti. Předpokládám, že Hrošovský s Hořavou budou hrát na místě defenzivního záložníka. Tam by se Slavia měla zaměřit na tlak a Tecl svou dravostí a agresivnějším napadáním ve středovém prostoru může nadělat Plzni velké problémy, z kterých může těžit Stoch s Hušbauerem.

Očekávám vítězství Slavie a také, že se sešívaní budou na konci sezóny radovat z titulu.