Český fotbalový dobrodruh zakouší další angažmá. Kazachstán jako exotiku neberu, říká Droppa

Co rozhodlo, že jste si vybral právě Karagandu?

V tu chvíli jsem na stole žádnou lepší nabídku neměl a na další se mi nechtělo delší dobu čekat. Navíc je v dnešní době strašně moc volných hráčů, a pokud bych odmítl, klub si vezme někoho jiného a já bych už lepší nabídku nemusel dostat. Samozřejmě, že si chce každý hráč najít co nejlepší klub za co nejlepší peníze, ale konkurence je veliká a vy nikdy nevíte, zda se vyplatí čekat, nebo naopak přijmout tu první nabídku.

Z českého pohledu je Kazachstán exotickou destinací. Jaké jsou vaše dojmy z Karagandy?

Město je stejné jako Tomsk, takže to pro mě až tak exotické není. Rusky se domluvím, takže v tomhle je to pro mě jednodušší. Navíc Karaganda je třetím největším kazachstánským městem, takže ji neberu jako nějakou exotiku, ale rozumím tomu, že Čechům to přijde jako exotika, protože o Kazachstánu toho moc neví.

A co kazachstánská liga?

Na rozdíl od české ligy tady hraje hodně Brazilců, takže tím pádem je liga více techničtější. Díky nim je tu pak i více momentů překvapení v útočné fázi. Na druhou stranu jsou v české lize hráči mnohem lépe připraveni kondičně a takticky. To tady se hraje nahoru dolů (úsměv).

Zaujal vás nějaký konkrétní fotbalista?

Rozhodně Brazilec Isael, který hrál za Almaty i proti Olomouci. I když zrovna zápasy proti Sigmě se mu příliš nevydařily, tak si myslím, že to je hráč, který by mohl hrát kdekoliv v Evropě.

A proč tedy hraje zrovna v Kajratu?

Protože Kajrat je jedním ze dvou nejbohatších kazachstánských klubů. Almaty s Astanou mají oproti zbytku soutěže obrovský budget, takže hráči mají dostatečnou motivaci tam hrát. Třeba o Aršavinovi, který hrál dříve za Arsenal, škarohlídi říkali, že šel hrozně dolů, když přestoupil do Kajratu, ale kdyby všichni věděli, jakou má výplatu, tak by změnili názor. On je tu brán za top hráče.

Dokázal byste odhadnout, jak velký je rozdíl ve finančních možnostech Astany a Kajratu ve srovnání se zbytkem soutěže?

Ohromný. Domnívám, že třeba zmíněný Aršavin bere víc než my všichni v Karagandě. Finanční možnosti jsou neporovnatelné. To je stejné, jako kdybyste srovnával rozpočty Sparty se Slováckem.

Rozumím. Nicméně s Kajratem jste hráli 1:1 a to jste inkasovali až v 93. minutě z penalty, kterou proměnil právě Aršavin.

Hrát se s nimi dá, ale vyhrajete tak dva, tři zápasy z deseti. Měli jsme několik šancí dát na 2:0, nebo na 3:0, ale nepovedlo se. Vítězství by bylo bráno jako velký úspěch.

Vy jste do týmu přišel současně s novým trenérem, který si vás vybral na trhu volných hráčů. To musí zahřát na duši, že?

Tak jasně že jo. Já jsem byl dva měsíce bez ostrého zápasu, ale udržoval jsem se individuálně, protože nikdy nevíte, kdo vám zavolá. Trenér (Nikolaj Kostov) navíc přišel ve stejný den jako já. To byla středa a v sobotu už se hrálo.

Do všech pěti zápasů jste nastoupil v základní sestavě. Jak hodnotíte své výkony?

Myslím, že dobrý. Ono je důležité se chytnout v novém týmu. Navíc jsme si s trenérem sedli, což je rozdíl oproti Turecku, kde jsem poznal trenéry, kteří nebyli moc dobří po taktické stránce. Tady to je přesně naopak. Hodně s trenérem debatujeme, čehož si vážím.

Z toho mi vyplývá, že si budujete pevnou pozici, což v minulosti nebylo úplně zvykem. Za posledních pět sezón hrajete v šestém klubu...

Na jednu stranu jsem rád, že jsem tolik cestoval a poznal, jak to chodí v Polsku, Rumunsku, Rusku, Turecku či na Slovensku. Musel jsem se totiž vyrovnat s několika překážkami, což mě lidsky posunulo. Teď už mě tolik věcí nerozhodí. Ale na druhou stranu jsem také přemýšlel, že bych se usadil někde blíž České republice, ale osud tomu doposud nepřál.

V Rumunsku či Rusku jste zažil, že vám několik měsíců nechodila výplata. Jak těžké bylo pro vás tehdejší období?

(hořký povzdech) V tomhle už mám takové zkušenosti, že bych mohl ostatním radit, co dělat. Poprvé mi dlužili v Pandurii, do teďka je klub v insolvenci a něco mi dluží. Nutno ale říct, že jsem nikdy neutrácel za blbosti, naopak jsem si spořil a když už investoval, tak do nemovitostí, takže když mi v Pandurii nepřišly za sebou dvě výplaty, tak jsem pořád peníze pro sebe a rodinu měl.

Stejné to bylo i v Tomsku, že?

To bylo v době, kdy jsem byl v reprezentaci. Hodně se o tom psalo v médiích. Vyplývalo z toho, že jsem nějaký chudák, který nemá peníze, ale všem jsem říkal, že peníze, i když se zpožděním, dostanu. Byla to jen otázka času. Nakonec jsem peníze dostal po půl roce. Ale jak říkám, tím, že jsem si spořil, tak jsem peníze měl.

A nemáte obavu, že se vám to samé stane v Karagandě?

Když pominu top ligy, tak se vám prakticky všude v zahraničí může stát, že nedostanete dva měsíce výplatu. Zároveň ale díky FIFA máte záruku, že vám dluh musí jakýkoliv tým zaplatit. To už by musel zbankrotovat úplně, což je strašně složité. Vím, že i v Kazachstánu hráči nedostanou sem tam výplaty, ale jakmile klub dostane peníze například na novou sezónu, tak dluh okamžitě zaplatí. V tomto ohledu už mi několikrát pomohla Markéta Haindlová (česká právnička zaměřující se na sportovní právo - pozn. aut.).

Jak konkrétně?

Díky ní jsem třeba v Pandurii vyhrál spor o peníze, které mi dlužili. Dokonce jsem dostal i nějaké peníze navíc, za což ji opravdu děkuji. Teď už vím, že když budu mít podobný problém, tak ji kontaktuji. Navíc vím, že má po světě velký respekt.

Takže už neřešíte, jestli vám výplata dojde včas?

Už ne tolik jako dřív. Karaganda je finančně stabilizovaný tým, který nikdy nesestoupil z Premier League, takže máte jistotu, že nezbankrotuje. Když vám někdo dluží dva měsíce, tak to není situace do bankrotu. O peníze se proto nebojím.

Přestože Šachťor nikdy z nejvyšší kazachstánské ligy nesestoupil, teď bojuje o záchranu. Klub osmkrát v řadě nevyhrál, po vašem příchodu pětkrát v řadě remizoval. To už musí být strašně frustrující, ne?

Tak jasný, není to příjemné. Ve všech zápasech jsme byli lepší. Jediné, co nám chybí, je kvalitní útočník, který by dával góly. Ale když jsem se bavil se spoluhráči, tak ti říkali, že před příchodem nového trenéra, jenž přišel ve stejný den jako já, jen nakopávali míče dopředu a čekali, co z toho bude. Zato teď hrajeme kombinačně, po zemi, všechny týmy jsme doposud přehrávali, i Kajrat, ale bohužel neproměňujeme šance. Věřím ale, že to zlomíme.

Už jste se setkal s tradičním rituálem, při kterém je obětována ovce, aby tým měl štěstí?

Jo zažil. Asi tak před čtrnácti dny. Byl jsem při tom otočený zády, protože úplně nemusím sledovat podobné rituály. Ale je to zvyk, se kterým jsem se setkal i v Turecku, takže to respektuji.

Ve čtvrtek začala Liga národů, která částečně nahradila přátelské reprezentační duely. V kvalifikaci na MS 2018 jste si zahrál ve třech zápasech. Nevzdal jste se návratu do reprezentace?

Plně si uvědomuji, že teď pro mě reprezentace není na pořadu dne. Ani nemám důvod, proč bych na ni myslel. Nehraju v žádné top lize. Proto jsou pro mě prioritní klubové povinnosti. Klukům ale fandím a chci, aby vyhrávali.