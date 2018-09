GLOSA: Serena předvedla neuvěřitelné divadlo, rozhodčí jednal správně

Je jednou z největších osobností světového tenisu. A dost možná vůbec tou největší. O tom není sporu. To, co však Serena Williamsová předvedla ve finále US Open proti Naomi Ósakaové, hodně z její hvězdné aury ubírá. A nemám teď vůbec na mysli její forhendy či bekhendy, ale především chování.