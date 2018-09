Probuzení Češi! Ondrášek s Papadopulosem válí v Polsku

Začátek nové sezóny je zastihl v parádní formě. Ondrášek se výraznou měrou podílí na tom, že Wisla Krakow po osmi kolech vede polskou ligu. O jeden bod zpět je čtvrtý Piast Gliwice, za který válí Papadopulos.

Málem změnil klub

Oba toho přitom v loňské sezóně příliš nenahráli. U Ondráška za to převážně mohlo zranění, které si způsobil hned ve druhém kole. Problémy s přetrženou achillovkou musel řešit operací a na několik měsíců tak vypadl ze sestavy. Když se vrátil, tehdejší kouč Španěl Carrillo mu příliš nedůvěřoval.

„Koučovi jsem nepadl do oka. Ale na druhou stranu jsem aspoň mohl trénovat. Věřil jsem, že hrát budu, ať už ve Wisle nebo jinde. Dokonce se v létě mluvilo o mém odchodu. Vše ale změnil příchod nového trenéra Stolarczyka," prozradil Ondrášek.

A právě šestačtyřicetiletý bývalý polský reprezentační obránce probudil v osmadvacetiletém hráči novou touhu. „Situace v klubu se otočila vzhůru nohama. V týmu začala panovat pohoda a já věřil, že nemusím odcházet," dodal českobudějovický odchovanec, který do všech zápasů nového ročníku nastoupil v základní sestavě.

Projevenou důvěru splácí góly. V osmi duelech jich nastřílel sedm. Z toho šest v posledních pěti zápasech a vede tabulku střelců. „Za to, jak se mi daří, jsem moc rád. Strašně jsem se za poslední rok trápil, a tohle je takové zadostiučinění," uvedl Ondrášek.

Nejdřív základ, poté lavička

To Papadopulos v minulém ročníku Ekstraklasy zasáhl do jednatřiceti utkání z třiceti sedmi, které Gliwice odehráli. Nicméně jeho průměrný čas strávený na hřišti činil něco málo přes čtyřicet šest minut. „A to jsem na podzim dal sedm branek," podotýká zkušený forvard.

Jeho role se zásadně změnila v jarní části. To chodil na hřiště jako žolík z lavičky a zasáhl do 14 duelů, během kterých nastřádal 520 minut. Jen pro srovnání. Na podzim odehrál 18 zápasů s podstatně větší minutáží (1200 minut). „Tady se může cokoliv změnit ze dne na den. Bral jsem to tak, jak to bylo," uvedl Papadopoulos.

Jeho slova se naplnila do puntíku. Už během přípravy se ostravský odchovanec objevoval v základní jedenáctce, ze které nevypadl ani po začátku nového ročníku polské ligy. Naopak. Do všech duelů nastoupil v základní sestavě a za osm utkání stihl vstřelit tři branky a na další tři nahrát, což ho řadí na druhé místo mezi nejlepšími nahrávači soutěže.

„Za důvěru jsem rád. Na hřišti se cítím dobře. Navíc se nám povedl vstup do sezóny," říká třiatřicetiletý útočník, jenž byl za své výkony nominován na hráče měsíce srpna. Vítězem se ale stal jeho krajan Ondrášek, který za zmíněné období vstřelil čtyři branky.

Nejlepší mezi cizinci

A právě v nastřílených gólech jsou čeští fotbalisté v polské lize mezi cizinci nejlepší. Společně s portugalskými krajánky jich nastříleli dvanáct. Kromě Ondráška s Papadopulosem, kteří dohromady vstřelili deset branek, se mezi střelce zapsali i Adam Hloušek z Legie a Jakub Mareš ze Zaglebie Lubin.

„Když dáváte góly a tým vyhrává, tak se rychle rozkřikne, že se vám daří. Určitě je pro Poláky lehčí se s námi domluvit. Ale ti, co nechtějí pracovat pro tým a tvrdě makat, tak tu neuspějí. Na druhou stranu, když budete hrát jak bůh, tak vás budou lidé milovat, ať už jste odkudkoliv," podotkl Ondrášek.

„Tak jasně, adaptace Čechů a Slováků je jednodušší. Spíš si ale myslím, že záleží na tom, jak se chce daný hráč naučit jazyk a zapadnout do týmu," přitakal Papadopulos.

Rozšířit své statistiky mohou čeští útočníci už o víkendu. Papadopulosův Piast zavítá v neděli na hřiště Slasku Vratislav a Wisla už v pátek hraje na půdě předposledního Štětína.