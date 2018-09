GLOSA: Tenisová exhibice? Zapomeňte! Laver Cup může svou popularitou překonat i Davisův pohár

Exhibice hvězd, které se každý rok sejdou, aby si zlehka pinkly, zamávaly fanouškům a zase zmizely? Ani náhodou! Druhý ročník Laver Cupu jen potvrdil to, co započal už ten první. Laver Cup nastartoval svou krátkou historii stylem, ve který snad nedoufal ani samotný zakladatel Roger Federer. Parádní výměny ve skvělé kulise, obrovská radost z výher i smutek z porážek... Tento turnaj vyslal světu jasný vzkaz. Svým významem brzy může překonat i Davisův pohár.

V těžké krizi se v posledních letech zmítala slavná týmová soutěž o salátovou mísu. Uvadající Davis Cup se vrcholoví činovníci pokouší nakopnout radikální změnou pravidel, kdy se osmnáct nejlepších týmů světa utká během jednoho týdne na neutrální půdě.

Systém si tenisté poprvé vyzkouší až v listopadu příštího roku, už teď se však setkává s celou řadou odpůrců a nesouhlasných komentářů. Proč? Ani tyto změny, které přinesou podstatně více financí, podle mnohých nezaručí účast nejlepších tenistů. O zájmu fanoušků hostitelské země, kteří budou sledovat pro ně bezvýznamné zápasy "cizích" týmů, nemluvě.

Obraťme list. Je tu další týmová soutěž. Jmenuje se Laver Cup a původně měla nádech exhibice. Pokus, který měl v prvopočátku u odborné i laické veřejnosti také těžkou pozici, se rozjel do neuvěřitelné podoby. Jeho první dva ročníky v Praze a Chicagu se setkaly s obrovským zájmem fanoušků i médií.

Tenisová elita chce hrát

Rozdíl oproti Davis Cupu? Ano, fanoušek se nemůže plně ztotožnit s jednotlivými týmy, které reprezentují dva velké celky - Evropu a výběr světa. Má však řadu jiných výhod. Především, jak loni v Praze, tak letos v Chicagu, se mohli příznivci kochat pohledem na nejlepší tenisty světa, ale nejdůležitějším faktem se stal velký zájem tenisové elity tuto soutěž hrát.

Z absolutní světové špičky letos nepřijeli jen zranění Nadal s Del Potrem. Ze současné TOP 10 se aspoň jednoho z ročníků nezúčastnil jediný Juan Martin del Potro, kterému start pokaždé překazily zdravotní problémy.

Druhý ročník Laver Cupu ovládli jako loni v Praze tenisté Evropy

Jim Young

Ano, i tady je třeba dodat, že Djokovič a spol. se rozhodně nezúčastní Laver Cupu jen pro dobrý pocit, i zde přicházejí ke slovu nemalé finanční prostředky. Že se však zdaleka nejedná o exhibiční klání podobné asijské týmové soutěži IPTL (International Premier Tennis League), je více než zřejmé.

Další výhoda proti Davisově poháru. Zatímco o atmosféře nového formátu soutěže lze s úspěchem pochybovat, divácká kulisa jak v Praze, tak především v Chicagu, byla vynikající. Obě lavičky zápasy svých zástupců více než žily, emotivní kouč týmu světa John McEnroe se dokonce stihl několikrát pohádat s rozhodčím. A strach o to, že borci nebudou brát zápasy vážně?

Na zádech štěstím ležící tenisté po proměněném mečbolu, Nadal v objetí s Federerem či slzy zklamání v očích Nicka Kyrgiose, mluví sami za sebe. "Je to pro mě nejlepší týden z celého roku, jsem strašně hrdý na to, co jsme dokázali," potvrdil dojatý kapitán Evropy Björn Borg.

Roger Federer měl na zisku Laver Cupu velkou zásluhu

Jim Young

Drama až do konce

Ani strach o "lhostejné" publikum se nenaplnil. I když se v úvodních dnech pražští i američtí fanoušci rozjížděli pozvolna, atmosféra v rozhodujících nedělních kláních gradovala.

Obrovskou devízou podniku je i unikátní systém počítání (první den bod za vítězství, druhý den dva body, třetí den tři body). To zaručuje nejen dramatičnost do posledního dne, ale zároveň i možnost celé řady taktických variant pro trenéry při úvahách koho do jednotlivých dnů nasadit.

"Neskutečný turnaj. Musím týmu Evropy pogratulovat k vítězství. Zápasy byly fantastické, byl to neuvěřitelný zážitek. Jsem na své kluky moc hrdý, příští rok už vyhrajeme my," říkal i John McEnroe.

Tým Evropy oba dva ročníky vyhrál, ten hlavní vzkaz je však jasný. Laver Cup začal novou éru, která se může hodně výrazně zapsat do tenisových dějin. Povede se něco takového i "novému" Davis Cupu?