Český student podepsal v Anglii profesionální smlouvu! Jeho další angažmá je však v ohrožení

V březnu jeho podpis s tehdy druholigovým Burtonem překvapil nejen české fanoušky. Fotbalista Tomáš Egert, který odjel do Anglie primárně studovat, se vyšvihl do profesionální soutěže. Smlouvu dostal do konce sezony. Čtyřiadvacetiletý obránce nakonec naskočil jako střídající hráč do tří duelů. Na vlastní kůži zakusil The Championship. Před začátkem nového ročníku však další angažmá na Ostrovech dostalo vážné trhliny.

Jak vypadal váš program poté, co vám v červnu vypršela smlouva s Burtonem?

Při výstupním pohovoru na konci minulé sezony mi bylo sděleno, že jsou všichni v klubu spokojeni s tím, co jsem tam minulou sezonu předvedl, a že by byli rádi, kdybych v létě naskočil do přípravy a pak bychom se domluvili na pokračovaní. Takže jsem normálně 1. července začal přípravu s týmem.

Na nové smlouvě jste se ale nakonec nedohodl. Co bylo tím klíčovým faktorem?

Když se schylovalo k datu, kdy měla být smlouva uzavřena, trenér mi řekl že mě chce. Bohužel druhý den mi bylo řečeno, že mi smlouvu nenabídnou. Majitel kvůli rozpočtu, který se snížil na půlku díky sestupu z Championship, rozhodl, že počet hráčů se sníží z pětadvaceti na sedmnáct hráčů, kteří mají platné smlouvy a zbytek doplní mladí hráči na hostování z Premier League. Včetně mě vlastně ze stejného důvodu skončilo v Burtonu pět dalších hráčů včetně Darrena Benta.

Jak takový fakt zamával s vaší psychikou?

Upřímně to byl pro mě šok. Poté, co jsem se vrátil do Anglie na začátek přípravy, byli všichni v klubu příjemně udiveni výsledky fyzických testů, které jsem měl druhé nejlepší v klubu. V přípravě jsem také odehrál dva velmi dobré zápasy. Trenér mě chválil, vše vypadalo dobře. Od trenéra, lidí z klubu i agenta jsem měl pozitivní ohlasy, že by nová smlouva měla klapnout, ale nestalo se. Nicméně s Burtonem jsme se rozešli v dobrém. Klub vydal prohlášení o tom, jak to skutečně bylo, což mi pomohlo u ostatních anglických týmů. Následně jsem dostal nějaké nabídky z třetí, čtvrté a páté anglické ligy, Holandska, Skotska, a dokonce i z Kataru, a proto jsem z Burtonu odešel.

Na Facebooku jste uvedl, že jste se v září při modelovém zápase na tréninku zranil. To už bylo v novém klubu, že?

Přesně tak. Byl jsem pozván jedním třetiligovým anglickým klubem na modelový zápas.

Pamatujete si, co se stalo?

Moc ne. Vlastně jen z vyprávění. Někdy v 10. minutě jsem podle všeho odehrál balon hlavou a druhý hráč mě trefil svojí hlavou přímo na spánek. Několik minut jsem byl v bezvědomí. Já osobně si pamatuji zápas tak do 5. minuty a pak až o 20 minut později, když jsem se probudil za lajnou a pak trochu cestou do nemocnice. V ní jsem strávil dva dny na pozorování. Utrpěl jsem silnější otřes mozku s podezřením na krvácení do mozku. Naštěstí vše dopadlo dobře.

O pár dní později jste už absolvoval zápas za univerzitní tým, ale znovu jste se zranil, a to mnohem vážněji. Co konkrétně se vám přihodilo v utkání proti Oxfordu?

Jelikož mě o to požádal kouč John McGrath, jenž mi v mých začátcích v Anglii strašně pomohl, tak jsem chtěl za univerzitu naskočit. Jenže se stalo to nejhorší, co mohlo. Při tuctovém souboji, kterých mám za zápas tak dvacet, do mě zezadu strčil protihráč a nešťastně mi přišlápl a otočil nohu. Nejdříve to vypadalo na meniskus nebo postranní vazy. Nakonec se ukázalo, že je utržený přední zkřížený vaz.

Jak koušete takové zranění v době, kdy jste v Anglii bojoval o novou smlouvu?

Hodně mě to štve. Ale snažím se zůstat pozitivní stejně jako lidi okolo mě. Tohle zranění je hlavně o hlavě, jelikož je dlouhodobé. Už jsem si psal s Karlem Knejzlíkem z Liberce, který tím zrovna prochází, tak mi dal nějaké tipy.

Nicméně teď máte více času na školu. Pokračujete tedy v započatém studiu na University of Derby?

Přesně tak. Teď bude více času na školu. Na univerzitě normálně pokračuju. Můj mindset (způsob uvažování) se nemění, škola je pořád jedna z priorit. Navíc v jsem se v Derby zabydlel a líbí se mi tady.

A co studijní výsledky?

Joo, dobré. Musím říct, že se mi celkem daří. Hlavní ale je, že mě škola i baví (úsměv).