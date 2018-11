GLOSA: Válka organizací ubližuje tenisu. A Piquého nový Davis Cup začíná být k smíchu

"Zatraktivníme Davis Cup. Uděláme ho zajímavějším a pro tenisty přitažlivějším." S touto ideou a hlavně s tučným příspěvkem přišel do světa bílého sportu fotbalista Gerard Piqué a především jeho investiční společnost Kosmos. To vše pod záštitou Mezinárodní tenisové federace (ITF). Pozadu však nezůstala s vlastním projektem ani ATP, která zastupuje výhradně mužskou část tenisového světa. Výsledek? Chaos, zmatek a nejistota.

Dlouhých 118 let fungoval slavný Davis Cup. V posledních letech však soutěž trpěla i díky neustále bobtnajícímu kalendáři nezájmem předních tenistů. Bylo jasné, že musí přijít změny. A pořádné. Investiční skupina Kosmos v čele s fotbalovou superstar Piquém tak přišla s nabídkou 25 miliard dolarů, které hodlá do značně upravené soutěže během 25 let investovat. A na to čelní představitelé slyšeli.

Co na tom, že řada špičkových hráčů proti revoluční změně protestuje. Co na tom, že kdysi slavná soutěž se smrskne na klání osmnácti týmů během jediného týdne v jednom městě. Co na tom, že řada zápasů se bude s největší pravděpodobností hrát v kulisách hodících se spíše na šachový turnaj. A tradice? Peníze přebijí vše a přece: "Stále to bude Davis Cup." Aspoň to tvrdí šéf ITF David Haggerty.

Nový Davis Cup prohrává na všech frontách

Necelý rok před prvním ročníkem renovované akce se však objevují obrovské problémy. Proč? Odpovědní činitelé totiž s nejasnou strategií naplánovali termín na konec listopadu. Když se to nesetkalo u tenisových hvězd s pochopením, přesunul ho Piqué a spol. termínově těsně po US Open, to však narazilo na Laver Cup. A tak šup s termínem zpět do druhé půlky listopadu. Fakt, že má drtivá většina tenisového světa po sezoně, už nikdo neřeší.

Výsledek? Projekt Davis Cupu prohrává na všech frontách. Čelí nejen nezájmu tenistů, novou formu z elitních hráčů posvětil prakticky jen Rafael Nadal, ale i kritice ohledně termínu na konci sezony. V neposlední řadě je tu slovní válka s legendárním Rogerem Federerem.

"Je opravdu zvláštní, že fotbalista začne ovlivňovat tenisový byznys. Musíme být skutečně opatrní, nesmí se z toho stát Piqué Cup," trefoval se do hvězdy Barcelony dvacetinásobný grandslamový šampion.

ATP Cup podporuje i Djokovič

A ta nejhorší zpráva pro Piquého Kosmos nakonec. S vlastním projektem se vytasila konkurenční a především mocnější organizace ATP, která od sezony 2020 obnovila projekt Světového poháru pod názvem "ATP Cup". A aby toho nebylo málo, většina borců ze špičky žebříčku se kloní právě k němu.

"Ta akce se mi líbí. Budeme dostávat body do žebříčku a je to nejlepší možný způsob, jak zahájit novou sezonu," říkal Djokovič o turnaji, který se bude hrát v lednu před Australian Open.

Výsledkem boje mezi ITF a ATP tak bude přetahovaná o špičkové hráče, na kterou v konečném důsledku doplatí fanoušci. Ti s velkou pravděpodobností ani na jedné akci neuvidí kompletní tenisovou elitu. Lze jen velmi těžko předpokládat, že tenisté absolvují obě týmové soutěže. O to víc, že ve hře je ještě stále populárnější Laver Cup, o Hopmanově poháru ani nemluvě.

"Došli jsme k závěru, že pořádat dvě skoro stejné akce není ta nejlepší věc. Snažíme se najít kompromis a nějaké řešení," říkal Piqué. To se však zjevně nedaří. ITF s miliardovou dotací od Kosmosu rozhodně ustupovat nebude, ATP, která je s přehledem nejmocnější organizací s velkou podporou od Djokoviče a spol., už vůbec ne.

Postoj řady hvězd pak vyjádřil legendární Francouz Yannick Noah. „Už to nikdy nebude stejné. Já jen doufám, že nová soutěž se nebude jmenovat Davis Cup. Hrát na dva sety, to je k ničemu. Řekl jsem to panu Haggertymu přímo do očí. Jsem zhnusen a zklamán. Pro mě soutěž pod názvem Davis Cup skončila."