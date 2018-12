GLOSA: Nestavme si vzdušné zámky. Výkony házenkářek na ME plně odpovídaly realitě

Měl to být šampionát, na kterém naplno ukážou svou sílu. Podle slov trenéra českých házenkářek Jana Bašného měly jeho svěřenkyně na mistrovství Evropy ve Francii potvrdit výkonnostní vzestup z posledních let. Z turnaje však Luzumová a spol. vypadly už po základní skupině.

Konec na ME české házenkářky oplakaly.

Když na loňském mistrovství světa obsadily házenkářky překvapivé osmé místo, fanoušci šíleli. Jednalo se totiž o výsledek, který dlouho nezažili. Vždyť takový úspěch přišel po dlouhých dvaceti čtyřech letech. Na světovém šampionátu v roce 1993 byly Češky deváté.

Proto se optimisticky hledělo i na EURO ve Francii. V zemi, kde Bašný trénuje od roku 1990. A byl to právě zkušený kouč, který dlouhodobě říkal, že by to měl být turnaj s velkým T. „Pokud ten tým zůstane pohromadě, bude EURO vrchol našeho týmu," pravil několikrát.

Výstižné gesto trenéra českých házenkářek Jana Bašného.

Jenže tým úplně pohromadě nezůstal. Ze zdravotních důvodů chyběla Michaela Hrbková, z osobních Petra Maňáková. „Myslel jsem, že to na náš tým nebude mít až takový vliv," přiznal Bašný po závěrečném duelu s Německem.

Absence opor družstvo hodně poznamenala. Na mistrovství Evropy chyběly nejen jejich góly, ale především zkušenosti. Tým převážně táhla kapitánka Iveta Luzumová. Na její výkony ale nikdo jiný nenavázal. Markéta Jeřábková, která byla pátou nejlepší střelkyní loňského MS, se nepotkala s formou. Totéž další spojka Helena Ryšánková. Z mladých pušek překvapila devatenáctiletá Sára Kovářová, která zářila už na přípravném turnaji v Chebu.

Smutné české brankářky Petra Kudláčková a Lucie Satrapová.

Českému týmu také nevycházela obranná činnost. Na jedné straně je sice fakt, že Norky a Rumunky patří k světové špičce, ale od obou týmů dostat jednatřicet gólů je dost. V klíčovém duelu o postup s Německem pak Češky inkasovaly třicetkrát. „Kromě prvních dvaceti minut s Německem, nám obrana na šampionátu nefungovala," přiznal Bašný.

Sečteno, podtrženo celkový výsledek odráží skutečnou situace české ženské házené. Už jen postup na šampionát je potřeba brát jako úspěch. „Je zbytečné si stavět vzdušné zámky. Tento tým udělal loni a předloni výsledky, které neměl nikdy uhrát. Teď je holt neuhrál," konstatoval Bašný.

Výsledkové fiasko má ale pro tým mnohem větší následky. Za pár dní se totiž losuje kvalifikační předkolo k MS, které se příští rok uskuteční v Japonsku. Vzhledem k faktu, že český tým skončil mimo elitní dvanáctku, dostane soupeře, který na ME skončí od 5. do 12. místa.

A ruku na srdce, výkon, který předvedly házenkářky na ME, by v konfrontaci se silným soupeřem, nestačil.