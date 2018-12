KOMENTÁŘ: Jablonec byl zdatným nováčkem. Půjde libereckou, nebo plzeňskou cestou?

Jablonec se sice se základní skupinou Evropské ligy rozloučil jen jednou výhrou. A to až v samotném závěru na hřišti Dynama Kyjev, kdy už bylo jasné, že skončí poslední a ukrajinský velkoklub první. Přesto nováček soutěže odchází z pohárové Evropy se zdviženou hlavou. A s pěti body, které mu přinesly zhruba dvacet pět milionů korun.

Ani v jednom utkání nepropadl. Naopak. Třeba s Rennes, které si nakonec na jaře v pohárové Evropě zahraje, byli Severočeši více než vyrovnaným soupeřem v obou zápasech.

Český tým doplácel především na méně zkušeností s těžkými bitvami a horší koncovku. Finální fázi do určité míry ovlivnilo zranění Martina Doležala, který v polovině utkání v základní skupině chyběl, ale i Lukáše Masopusta. Oba tahouni zelenobílých se pak na hřišti v Evropské lize potkali jen v prvním poločase úvodního střetnutí s Francouzi.

Jsou to sice jen kdyby, ale kdo ví, jak by se skupina vyvíjela, pokud by alespoň jednou v Rennes či Astanou tým Petra Rady zvládl závěr zápasu, kdy inkasoval rozhodující branku až v posledních minutách. Ostatně za kazašským celkem, který po čtvrtém kole skupinu K ještě vedl, nakonec Tomáš Hübschman a spol. zaostali pouze o tři body.

Jablonecký Martin Doležal se raduje z gólu.

Radek Petrášek

Jablonec zkrátka v Evropě ukázal sílu. A šéf zelenobílého klubu Miroslav Pelta teď stojí před ožehavou volbou. Buďte si totiž jistí, že jeho hráči jsou již nyní na trhu žádaným zbožím. Ostatně Lukáš Masopust už podepsal smlouvu se Slavií. Jsou tu i další atraktivní jména. Nejde jen o evergreen každého přestupového okna v podobě špílmachra Michala Trávníka, ale na první pohled možná méně nápadní hráči, ale o nic méně platnější. David Lischka, Tomáš Holeš, Matěj Hanousek, Vladimir Jovovič, Jakub Považanec či Martin Doležal.

O všechny bude zájem. A záležet teď bude na Peltovi, jakou cestou se vydá. Když se například v Evropě zviditelnil Liberec, U Nisy kádr pohromadě příliš dlouho nevydržel a pod Ještědem začínali jako Sisyfos zas a znovu. Pak je tu recept Plzně, která nabídkám umí odolávat, snaží se držet tým pohromadě a chodí do určitého rizika. Ale třeba v této sezoně se jí risk vyplatil. V pohárech vydělala přes 770 milionů korun, což nemusí být číslo konečné.

I Jablonec má zajímavě našlápnuto. Záleží, zda kádr udrží.