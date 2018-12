Opora Plzně se těší na české Vánoce. Cukroví? Jsem nejradši, když žádné nevidím, usmívá se

Letošní Vánoce budou mít pro něj jiné kouzlo. Útočník Jan Kovář se po pětiletém angažmá v ruském Magnitogorsku a následné zámořské anabázi vrátil na extraligový led a atmosféru nejkrásnějších svátků v roce si tak konečně užije zase doma v Česku. „Těším se hrozně moc,“ ujišťuje 28letý hokejista, který si původně měsíční spolupráci s Plzní protáhne až do konce sezony.

Jak bude u vás vypadat Štědrý den?

Trochu nestíháme přípravy, ale snad to dáme nějak dohromady. Ráno si dáme procházku a budeme se těšit na Ježíška. K večeři si dáme salát a kapra, kterého miluju. O Vánocích si pokaždé říkám, proč tohle jídlo neděláme víckrát do roka. (úsměv)

Nevynecháte ani cukroví?

Já jsem nejradši, když žádné nevidím. Protože člověk chodí kolem a vždycky si ďobne. Něco ochutnám, ale nepřeháním to. Nejsem tolik na sladké.

Máte oblíbenou pohádku, na kterou se podíváte?

Vyloženě oblíbenou nemám, ale samozřejmě k Vánocům pohádky patří, takže televizi nechám puštěnou.

Vašemu synovi jsou dva roky. Vnímá už malinko vánoční atmosféru?

Jenom trochu. Snažíme se to do něj cpát. Letos to bude hodně o něm, snad si Vánoce užije.

V předchozích pěti sezonách jste nastupoval za Magnitogorsk. Jaké byly Vánoce strávené v Rusku?

Oni je slaví až na Nový rok, atmosféra kolem tedy chyběla. Ale my jsme si je snažili udělat české. Kapra i stromeček jsme každý rok sehnali.

KHL se běžně hraje i 24. prosince. Jaký to byl pocit hrát zápas na Štědrý den?

Ani jsem to moc nevnímal. Když jsme měli zápas, Vánoce jsme si udělali s rodinami už dřív, během poslední reprezentační přestávky. A čtyřiadvacátého to bylo fakt už jenom symbolické.