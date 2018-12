Zámorský se těší na první Vánoce s dcerkou. Přehodnotil jsem priority, říká hradecký bek

Jak strávíte Štědrý den?

Budeme klasicky doma ve Zlíně. Obejdeme babičky a dědečky, aby si užili malou. Čekají nás úplně první Vánoce s Lilien, takže se to snažíme připravit hlavně pro ni, i když z toho zatím ještě nemá rozum. Těšíme se a uvidíme, jak se jí budou dárečky líbit.

Jak si vůbec užíváte rodičovské starosti?

Super! Nejlepší, co mě mohlo v životě potkat. Přijdu po tréninku a vidím, jak si malá hraje, usměje se na mě...Když se narodila, přehodnotil jsem i priority. Hokej není na prvním místě. Když člověk vidí, co má doma za krásu...Tohle je prostě to hlavní.

Dcerce Lilien je devět měsíců. Hodně vás v noci budí?

Malá je úžasná, od třetího měsíce spí celou noc, takže v tomhle fakt žádný problém. Musím pochválit přítelkyni, která nastolila pravidla a první dvě noci ji nechala chvilku poplakat. Je to i pro malou lepší. Spí od osmi do osmi a ráno je usměvavá. Já ji pak ještě před tréninkem popusinkuju a do haly vyrazím spokojený. (úsměv)

Budete letos něco měnit na štědrovečerní tabuli?

Vždycky máme kapra s bramborovým salátem a rybí polévkou. Dáváme si i specialitku, což je kuřecí šunka s křenovou omáčkou, jen tak s rohlíkem jako předkrm.

Před loňským návratem do Česka jste tři roky působil v Örebro, na Štědrý den však ve Švédsku nikdy nezůstal...

Tam je zavedený systém. Hráči si prostřednictvím místní hráčské asociace vyžádali, že chtějí mít během Vánoc pět dnů volno. Od 21. do 25. prosince večer se tedy netrénuje. Takž jsme vždycky zabalili a letěli na svátky domů. Pětadvacátého ráno jsem se pak do Švédska vrátil, odtrénovalo se a další den jsme hráli zápas.

Jak prožíváte Silvestr?

V minulosti jsme buď byli s kamarády nebo zůstali doma. Ale nic velkého, dali jsme si dobrou večeři, pak třeba šampus na terase a dívali se na ohňostroj. S malou to bude něco jiného. Nikam určitě nepůjdeme.