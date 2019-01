ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Nesnižujme tlak na výsledek. Když se hrálo za barákem, šlo o výhru anebo ne?

Každá soutěž s sebou přináší tlak na výkon a tlak na výsledek. Hráči mají nějakou pohybovou úroveň, technickou a herní dovednost, leč o jejich výkonu rozhoduje hlava. Zda je hráč mentálně silný a dokáže překonat okamžiky, kdy se mu nedaří, se ukáže jen v zápasech. A to náročných z titulu kvality soupeře a soutěžních podmínek.

Kdybychom výchovu hráčů viděli v celém komplexu, tak to hráčům nebudeme usnadňovat a tlak na výsledek snižovat. Na technické zdokonalování máme tréninkový proces, včetně průpravných her a herních cvičení. Náročný zápas by měl být vrcholem zdokonalování hráče ve schopnosti individuálního i týmového výkonu. A to ještě mezistupněm by měly být přípravné zápasy, které v hlavní sezoně ve fotbale téměř vymizely. Takže druhá nejvyšší hokejová soutěž dospělých hraná bez sestupu výchově mladých hráčů přispívá méně, než by mohla. Skleníková, dle trenéra Koubka čajíčková juniorská liga ve fotbale se konečně ruší. A snad někdo uzná i to, že být týden v akademii a o víkendu hrát fotbal za svůj mateřský klub, je z pohledu rozvoje přeměny individuálního výkonu v týmový blbost.

Kvačkovi jsem musel dát za pravdu

Když jsem byl trenérem československé dorostenecké reprezentace, šéfoval mládeži Míla Kvaček a říkal: Musíme hledat soutěžní typy. Zpočátku jsem to nechápal. Myslel jsem si, že stačí, když hráč dostane nominaci, tak za naši vlast řádně zabojuje. Zanedlouho jsem mu musel dát za pravdu. Při trénování na úrovni klubu jsem často pokládal otázku: Jdete si zahrát nebo vyhrát? Na tréninku ve hře mladí staří to byl boj o vítězství, postupem času nebyl, kdo by góly počítal a musely se dát postihy po obdrženém gólu.

Rozvoj technických dovedností a pohybové úrovně by měl jít ruku v ruce s rozvojem schopnosti podat týmový výkon a my řešíme, od kolika let mají žáci hrát soutěže s umístěním v tabulce. Že prý je přílišný tlak na výsledek od trenérů a rodičů. Tak ty trenéry vyměňme, rodiče pošleme za ohradu a dětem nebereme radost ze hry a pocitu z vítězství. Škoda, že v této konzumní společnosti se nedá koupit selský rozum. Když se hrálo za barákem či na plácku bez dohledu dospělých, šlo o výhru anebo ne?