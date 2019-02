ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Vážení trenéři, jistotu máte jedinou. Počasí nebude na fotbal

Za minulého režimu lidé poslouchali rozhlasové stanice Hlas Ameriky a Svobodná Evropa. Špičkový rozhlasový komentátor Ivan Medek nás z Vídně informoval, co se děje ve světě. A neb to byl moudrý muž, v jednom rozhovoru se přiznal, že se sám nad sebou zamýšlel, zda nás ještě informuje, nebo se už jedná o manipulaci s našimi mozky. Dnešní média s námi už převážně manipulují, protože se staví do role spasitelů, kteří vědí všechno nejlépe. Tím se také dovídáme, že mužstvo převzal progresivní trenér. Avšak co, nebo kdo je progresivní?

Malý Ottův slovník naučný, příruční to kniha obecních vědomostí z roku 1904, nám říká, že slovo progrese pochází z latiny, v matematice znamená posloupnost a v politice jsou progresivními nazýváni pokrokáři, přátelé pokroku.

Je tedy progresivní trenér ten, který na příkladu Barcelony chce hrát na co největší držení míče, ač na to nemá hráče? Je to ten, jehož filosofie hry spočívá v přesvědčení, že budou hrát útočně a dají více gólů, než dostanou, a přitom se na každý gól nesmírně nadřou? Je to ten, který bude hrát za každou cenu vysoký presink a přitom má pomalé obránce, kteří se dají snadno obejít jeden na jednoho?

Trenér Karel Brückner.

Vlastimil Vacek, Právo

Karel Brückner známý svojí náklonností k ofenzivnímu pojetí, mi jednou řekl: Vypadá to na hluboký obranný blok. Protože troubit do světa, jak se prosadíme kvalitou vlastní hry, je naivní. Vždy je totiž nutné respektovat typologii vlastních hráčů a potenciál soupeře, co proti nám hraje.

Trenér může být progresivní v tréninkovém procesu, a přitom mu to vůbec nezaručuje, že bude trenér vítězný. Sto čtyři dní vydržel Henry v Monaku. Jeho hráči se nechali slyšet, že na lavičce křičel, jestli daný hráč na hřišti opravdu stojí deset milionů eur a že ani v kabině se nechoval dobře. Kapitán Realu Madrid Ramos se k výměně trenérů vyjádřil takto: Ve finále musím říct, že daleko důležitější než taktické znalosti, je schopnost vést kabinu.

Kapitán Realu Madrid Sergio Ramos slaví. V úvodním čtvrtfinále Copa del Rey vstřelil Gironě dvě branky a Bílý balet vyhrál 4:2.

Juan Medina, Reuters

Progresivní zdaleka neznamená vítězný. Podstatné je dostat z hráčů výkon tam, kde hrají pod psychickým tlakem výsledku. Poněvadž na otázku majitele, víte, o kolik jste mě připravili milionů, se k odpovědi těžko hledají slova.

Snadněji se hledají ve zdůvodňování přípravy. Do teplých krajin letíme proto, že všechno děláme s míčem. Neletíme proto, že se připravujeme v podmínkách, v jakých budeme hrát první mistrovské zápasy. Dukla má soustředění v Hradci, protože lepší umělou trávu nenašla. Hradec pro změnu ve Špindlerově Mlýně, kde je čistý vzduch. Příbram nemá přípravu žádnou, protože plynule navazuje na konec podzimu.

Vážení trenéři a funkcionáři, ještě na předsezonních tiskových konferencích můžete sršet optimismem, pak už musíte vyhrávat. A to v zápase může jen jeden. U vítězů bude sebeblbější příprava pokládána za správnou, u poražených bude sebelepší podrobena kritice. Jistotu máte jedinou, že počasí nebude na fotbal.