ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Přijela pouť z Brazílie! Naznačovali jsme své možnosti, scházela nám hlavně rychlost

A tak se před zápasem chytáme naděje, že zrovna dnes to bude ten šťastný výjimečný den. Pak přijde vystřízlivění, a tak pro změnu čteme: Děsivý vstup do kvalifikace, bojácní Češi schytali nejtěžší porážku v historii, ostudný výprask. K tomu pak hraběcí rady, jak máme být útočně aktivní.

Vše je přisuzováno zvolené taktice. Přitom se pomíjí, jakou roli v tom hraje soupeř, který nás před vlastní branku natlačí. My bychom totiž velice rádi též útočili, ale když nejsme schopni udržet míč, tak nemáme čím. My ten míč ztratili dřív, než se nám hráči dokázali zapojit do hry.

Přesto s tím měl soupeř až do vstřelení prvního gólu problémy. S míčem hráli Angličané staticky, leč vydařila se jim gólově hned první podařená kombinace, byť s hraničním ofsajdem. Snůška dalších gólů, co vyplynula z kumštu domácích a našeho zmaru a vyústila v historickou porážku, je opravdu málokdy k vidění.

Poločas s Brazílií jsme naznačovali své možnosti

Svoji suverenitu vyjela Anglie do Monte Negra, kde splnila svoji pětigólovou normu a dokumentovala, jaké to je, když se dostane do vedení a soupeř ve snaze korigovat výsledek jim nechá více prostoru na hru.

S příchodem jara a blížícími se velikonočními svátky přijela pouť. A to dokonce až z Brazílie. Celý poločas jsme naznačovali své možnosti, zatímco soupeř s vizitkou několikanásobných mistrů světa dával na vědomí, že tito hráči své předchůdce v získání titulu následovat nebudou.

Pak však přišel Gebre Selassie, kterého jsem měl v Liberci a jehož jsem takovou chybu při vyrovnání zápasu na 1:1 udělat neviděl. To jsem synkovi etiopského lékaře a české učitelky opravdu nepřál, protože je nejen dobrý hráč, ale i člověk.

Leč stane se a Brazilce to povzbudilo a úrovni zápasu pomohlo. Soupeř zvýšil tempo a ukázal nám, že bez bránění v bloku to neubráníme. Schází nám tam hlavně rychlost. Když jsem vedl reprezentaci „21" a hráli jsme na mistrovství Evropy v Nizozemí s Anglií 0:0, tak jsem byl šťasten, že mám ve středu obrany Hubníka, což byl coby hráč Olomouce nejrychlejší stoper v naší lize.

Kompaktnost mužstva se vždy naruší větším střídáním ve druhém poločase, protože to je příprava. Díky nevydařenému závěru utkání jsme skóre dvojzápasu dotáhli na nelichotivých 1:8. Červnové zápasy s Bulharskem a Černou Horou však budou jiné kategorie a já pevně věřím, že skončí naším vítězstvím.