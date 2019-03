Kouzlo Vondroušové? Markéta je ochotná jít až za hranu, říká její kouč

Kdo vás dal s Markétou dohromady?

Její trenér Jiří Hřebec se mě několikrát ptal, jestli bych Markétě nějak nepomohl s kondicí. Já jsem od roku 2012 pracoval s Luckou Hradeckou, takže to pro mě nebylo úplně jednoduché. Ale protože rád řeším věci okolo fyzické přípravy a Markéta s tím souhlasila, tak jsme se dohodli na spolupráci od půlky loňského dubna.

Start ale nebyl úplně ideální, že?

To je pravda. Opakovaly se u ní nejrůznější problémy. Když jsme začínali, tak ji bolel spodek zad. Pak odjela do Stuttgartu, kde si natrhla tříslo. A docela hodně. Příčiny se spojily. Hrála pět zápasů v šesti dnech a zároveň si tam všichni stěžovali na příliš velkou kluzkost a nepředvídatelnost povrchu.

V roce 2017 hrála Vondroušová ve dvouhře přes 70 zápasů, mělo to také vliv na její loňská zranění?

Markéta má v sobě jednu vlastnost, kterou mají nejlepší sportovci na světě. Ona je ochotná chodit až za hranici, protože chce vyhrát a tenis má strašně ráda. Na jednu stranu je to super, tělo se adaptuje na větší zátěž, ale na druhou stranu to pak odnášejí svaly a celý systém těla.

Kvůli permanentním problémům ukončila loni sezonu už v říjnu. Na čem jste pak museli zapracovat nejvíc?

Hlavně bylo potřeba posílit svaly okolo kyčlí a svalové řetězce především ze zadní strany těla. Markétu jsem testoval na FTVS, kde učím. Bylo nutné zjistit na dynamometrech, jakou má svalovou vyrovnanost v přední a zadní části. Když tam vyrovnanost není, dochází ke zraněním. Další věc je, že sval, který má produkovat koncentrický pohyb, nemůže pracovat na plná procenta. Jednoduše řečeno: hráč se třeba nemůže rychleji odrazit, ale celkový objem svalu, který není plně zapojen, s sebou přesto tahat musí.

Co jste tedy při testování zjistil?

Markéta má nadprůměrné koncentrické zapojení svalů, což znamená výborný start, který je podpořen i její perfektní reakční rychlostí. Ona má tu vlastnost, že jí něco ukážete a hned to skvěle vnímá. To říkají také její tenisoví trenéři Jirka Hřebec a Honza Hernych. Rychle dokáže reagovat na podněty. To má výborně vyvinuté, takže se dokáže k míči rychle dostat, a taky se klouzat na všech površích, což je pro tenis úžasné.

Djokovič by mohl vyprávět, že?

Přesně tak. Díky tomu je u míčku dřív ve stabilní dynamické pozici. A když navíc udrží i rovnováhu, tak se může krásně vrátit. Jenže při tom vracení, když jsou svaly, které mají na starost brždění pohybu oslabené, tak se přetíží a dochází k různým trhlinám, natržením...

Čím jste museli začít?

Vedle různých fyzických testování musel přijít na řadu i lékařský zásah. Udělala se například kompletní magnetická rezonance a přišlo se na to, že některé svaly okolo kyčlí mohou být chronicky přetížené a tím i zraněné. A to souvisí i s problémem v tříslech. Takže my jsme pracovali především na svalech kyčlí, aby byly daleko silnější. Pak to má vliv nejen na zdraví, ale při tenise i na to, že když je Markéta v krajní pozici, tak dokáže míček zahrát v rovnovážné poloze.

Dá se říct, že oproti loňsku už teď veškerou zátěž zvládá mnohem líp?

Zdá se, že je to lepší. Ale nepřeceňoval bych to, je tam ještě hodně práce. Je super, když máte nějakou cestu, po které je třeba jít. Při tenise to bývá ale strašně těžké, protože ze zápasů je hodně vyčerpaná. Takže tam vždycky vkládáme třeba jen několik cviků na čtvrt hodinky.

Jste spolu v kontaktu po každém zápase?

Ano, píšeme si často. Mám pro Markétu program, ve kterém jí připravuju tréninky. S koučem Lucky Hradecké Jirkou Fenclem, který je velmi zdatný v programování, jsme dali dohromady program na kondici. S Markétou mám nafocená cvičení, pak jí poskládám trénink, pošlu na mobil a ona podle toho může cvičit. V tom tkví přidaná hodnota, že vidí sama sebe a vzpomene si i na způsob správného provedení cviku.

Co máte v plánu, až se vrátí z Miami?

Jsme dohodnuti s Honzou Hernychem, že se připravíme na antukovou sezonu a tam se zase víc běhá. Určitý posun tady je, to vidí všichni, ale musíme poctivě pokračovat dál.

Dohlížíte teď Markétě i na stravu?

To byla také jedna z důležitých věcí, co jsme si řekli. Aby měla dostatek živin na trénink. Ale jí opravdu stačí ukázat, co je potřeba a ona to postupně začne sama dělat. V tom jsem byl ze začátku někdy až moc přísný a trochu jsme se kvůli tomu i dohadovali, ale člověk se učí celý život a postupně si to všechno sedlo. Dřív se třeba na turnajích spoléhala jen na to, co tam mají za pití, nebo jí stačila voda. A dneska už si na zápasy běžně dělá iontové nápoje. Když je potřeba, využívá různé gely, které jí chutnají. Zase je důležité, aby věděla, kdy si je může vzít. Je spousta přípravků, kdy člověka pak bolí břicho, není mu dobře. Po kondičních trénincích si dávala každý den proteinové nápoje. Myslím, že si zvykla. A na turnajích jí s tím pomáhá i Honza Hernych, se kterým jsem často v kontaktu.

Vaší původní specializací ale není tenis.

Dostal jsem se k němu právě přes Honzu, který hrál v mládí současně s tenisem i hokej. Já ho začal trénovat, když měl problémy se zády. Pomáhal jsem mu s jeho fyzickou přípravou a občas s ním jezdil na turnaje až do konce jeho kariéry. Zároveň jsem paralelně spolupracoval s Luckou Hradeckou. S oběma jsem před třemi lety dělal i knížku o kondičním tréninku v tenise.

Už jste zmínil, že učíte, ale taky vedete malé hokejisty.

Dopoledne bývám na FTVS, kde mám semináře a přednáším. A pak dělám fyzickou přípravu pro tenisty nebo hokej, který jsem hrával. A hrají ho za Spartu i moji synové. Jak Markéta žije tenisem, tak já žiju zase tím, jak učit lidi sport a připravovat je na fyzickou zátěž.