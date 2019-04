GLOSA: Fenomén Rogera Federera? Svými výkony přesáhl hranice tenisu, sportu dal nový rozměr

Po celém světě fanoušci uctívají stovky sportovních celebrit napříč celé řady disciplín. Přes fotbal, hokej, americký fotbal, basketbal až třeba po plavání. Jen pár z nich, jestli vůbec nějaká, však dokáže získat podporu drtivé většiny diváctva. Jedním z nich je bez diskuse sedmatřicetiletý rodák z Basileje.

Přesvědčil jsem se o tom i osobně. „Komu fandíš? - „Federerovi". „Fajn a ty?" - „Taky Federerovi, to je jasný". „Dobře a ty?" - „Federerovi". Ať jsem se během svých ryze amatérských tenisových zápasů zeptal kohokoliv ze svých soupeřů na jeho favorita, vždy se mi dostalo stejné odpovědi.

V čem tedy tkví jeho kouzlo? Že je vynikají tenista a dost pravděpodobně i ten nejlepší v historii, o tom není třeba pochybovat. Jeho dvacet grandslamových titulů či 101 turnajových vavřínů o tom mluví zcela jasně. Tím to však zdaleka nekončí.

Roger Federer vyhrál svůj 101. turnaj kariéry

Lynne Sladky, ČTK/AP

Úcta, respekt a pokora

Federer si další kladné body získává u milionů diváků po celém světě především svým vystupováním, chováním a akcemi mimo kurt. „Mirek Dušín" světového tenisu je v pravém slova smyslu gentlemanem tenisových kurtů. Jen zcela výjimečně je z jeho postoje cítit zášť či nenávist vůči soupeři, o házení raketou či hádání se s rozhodčími nemluvě. K protivníkům i přes některé hodně bolestivé porážky vždy přistupuje s maximálním respektem a úctou.

Ano, má to i své „nevýhody". Rozhovory s ním nejsou tak třaskavé jako třeba s Ernestsem Gulbisem, Bernardem Tomicem či Nickem Kyrgiosem. „Nevím, jak hodně je uctívají ostatní kolegové, ale co se týče mě, tak nehodlám někoho respektovat jen proto, že dokáže přehodit míč přes síť," prohlásil nedávno posledně jmenovaný na adresu Federera, Nadala a spol.

Roger Federer počtvrté získal titul v Miami

sntv

Faktem však je, že Roger Federer byl ve věku necelých čtyřiadvaceti let, kterými se za pár dní bude pyšnit Kyrgios, trojnásobným grandslamovým vítězem a světovou jedničkou. O něčem podobném se rodákovi z Canberry může zatím jen zdát.

Současný tenis však zná i další superstar, které se Federerovi můžou směle podívat do očí. A v blízké budoucnosti ho co do počtu grandslamů můžou i překonat. Rafael Nadal jich má na svém kontě sedmnáct, navíc je o pět let mladší než jeho věčný rival, Novak Djokovič pak patnáct, tomu ještě o rok méně. Přesto ani jeden se co do popularity nemůže Švýcarovi rovnat.

Kouzlo osobní přitažlivosti

Proč? Federer si své fanoušky získává nejen elegantním a prakticky dokonalým tenisem, ale především již probraným chováním mimo kurt, kterým slouží jako dokonalý vzor pro mladé. A zdaleka nejen pro ty obdivující mlácení do žluté koule. Při jeho rozhovorech je cítit upřímná pokora a respekt k soupeři.

Velké úsilí věnuje i celé řadě charitativních projektů, stejně tak je to však i u jeho největších soupeřů. Přesto se auře osminásobného wimbledonského vítěze jen stěží přibližují.

Roger Federer na returnu

Mark J. Terrill, ČTK/AP

Djokovičovi škodí někdy příliš emotivní a vzteklé chování, Nadal zase část příznivců ztrácí svými nekonečnými rituály před každým míčem. Velmi oblíbeného argentinského dlouhána Juana Martina del Potra pro změnu drtí neustále se opakující zranění, podobně je na tom Andy Murray.

Ani Federer se však nenarodil jako vzor dokonalosti. Jako mladík byl impulzivním tenistou, pro kterého nebyl problém rozmlátit při nepříznivě se vyvíjejícím zápase raketu, i on měl problém podat soupeři po porážce ruku. Nejednou o sobě pochyboval, vztekal se na sebe, trenéra i na lepšího protivníka. S tím vším se však dokázal vypořádat a o to víc jeho současné vystupování fanoušky přitahuje.

Rodina jako základ

A další body pro Federera. Celou řadu diváků dojal i Švýcarův nedávný rozhovor pro BBC, ve kterém se slzami v očích vzpomínal na svého tragicky zesnulého trenéra. A jeho manželství? S manželkou Mirkou Vavrinecovou žije od olympiády v Sydney v roce 2000 ve vztahu bez jakýchkoliv náznaků skandálů. Punc dokonalosti dávají slavné dvojici i dva páry dvojčat - holčičky Myla Rose a Charlene Riva přišly na svět v roce 2009, o pět let později je následovali kluci Leo a Leny.

"Vždycky jsem věděl, že je tady reálná možnost, abychom měli dvojčata. Má je moje sestra, moje babička z máminy strany je také z dvojčat. Prostě jsme jen přeskočili jednu generaci," smál se tehdy tenisový král.

Roger Federer s trofejí pro vítěze turnaje v Dubaji, kde získal svůj jubilejní stý titul na okruhu ATP.

Satish Kumar Subramani, Reuters

„Bez mé rodiny a podpory Mirky bych svých úspěchů nikdy nedosáhl," prohlásil před časem tenista s jihoafrickými kořeny. Od té doby uplynulo hodně času, Federer však na kurtech vládne dál.

„Těžko někdy zaútočí na absolutní rekord 109 vyhraných turnajů Jimmy Connorse," shodli se v nedávné debatě na BBC tenisoví experti. Po finálové účasti v Indian Wells a následném triumfu v Miami ale dost možná řada z nich názor změnila.

A fanoušci se tak nadále můžou těšit z elegantního tenisu jednoho z nejlepších hráčů všech dob. I jeho čas se však krátí, o to víc je třeba si jeho hry užívat.