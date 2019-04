ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Video ve fotbale? Už Einstein se obával dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné lidské vztahy

Ještě dříve, než diváci ocenili výkon a způsob hry Slavie proti Chelsea, byli již tradičně oceněni jednotliví aktéři zápasu a tím i stanovena hodnota mužstva. U Slavie součet vyšel na 995 milionů, u Chelsea na 10 100 milionů. Mnoho nescházelo, aby zápas skončil 0:0, čímž se tak velký rozdíl jeví jako nesmyslný. Smyslný se však zdá těm, co se podílejí na kšeftu a provizích pro manažery. Kdyby se ten rozdíl měl promítnout do výsledku, tak by utkání mělo skončit 10:1 pro Chelsea.

Kde však brát ty šílené částky při přestupech? No přece tím, že ligy a potažmo kluby prodají výhodněji televizní práva. A kde na to vezmou televize? No přece tím, že fotbalové přenosy budou na placených televizních kanálech. Takže si to vlastně platíme všichni, co fotbalové dění sledujeme, a důchodci s podprůměrným důchodem se musí jít na fotbal podívat do hospody.

Ještě neutichly debaty o nadějích Slavie do odvety a už tu bylo dlouho očekávané derbíčko, v němž Slavia chtěla potvrdit své výsadní postavení a Sparta zase dokázat, že se s ní do budoucna musí počítat. A tak byly od samého začátku utkání vidět gladiátorské souboje, kde hráči byli nebezpeční i sami sobě a řada z nich potřebovala následně poskytnutí první pomoci. A tak to někdo bude nazývat taktikou zastrašovací, někdo zase přemotivováním. Existuje také pohled oko za oko, zub za zub.

Závěrečná strkanice fotbalistů Slavie a Sparty po derby.

Vlastimil Vacek, Právo

Neustálé přerušování hry vedlo k časově nejdelšímu derby v historii. Druhým původcem neustálého natahování času byl VAR, kde i přes bohatý studijní materiál byly dle expertů upřeny Slavii dvě penalty. Všichni jsou chytří po mnohonásobném zkoumání na videu. Z každého úhlu pohledu jednotlivých kamer to však vypadá jinak a jiné postavení měl i rozhodčí. A teď se rozhodují jedni pod časovým tlakem v zápase a druzí, co se na záběry mohou dívat hodinu. Byl anebo tam nebyl kontakt, jaké byl intenzity, kolik tam bylo simulace? Pamatuji ještě doby, kdy hráči brankáře přeskakovali...

Dá se předpokládat, že s rozvojem techniky dosáhneme absolutní spravedlnosti v uplatňování pravidel fotbalu a taky tomu může napomoci umělá inteligence. Jen mě překvapil výrok Alberta Einsteina, který přece jen žil v jiné době. Řekl: „Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné lidské vztahy. To potom bude mít svět generaci idiotů."

Ještěže stále existují analýzy s použitím selského rozumu. Po utkání Hořice – Hradec s výsledkem 0:3 řekl pro Fotbal v kraji vedoucí mužstva domácích Josef Vydra: „Náš kádr lze nyní zhruba rozdělit na čtvrtiny. Ta první má zdravotní problémy. Druhé se nic nedaří. Třetí nemá o fotbal moc zájem. A ta poslední už to nevytrhne."