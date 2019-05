ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Souček? V Česku nevídaná věc, aby sportovní stránka byla nad ekonomickou

A je to. Slavii se ohromně ulevilo, že se o titulu nebude rozhodovat v posledním kole při derby se Spartou. Když jsem to popisoval jako možnou alternativu, málo kdo tomu věřil. Aby to nastalo, stačilo jedno zdařilejší kopnutí do míče od ostravského Kuzmanoviče nebo méně zdařilý zákrok brankáře Slavie Koláře.

Plzeň totiž pokračovala ve svém úsporném, ale precizním režimu, když už v sedmé minutě se dostala do vedení krásnou střelou Hořavy a pak si to celý zápas zkušeně hlídala. Zápas v Liberci jsem navštívil osobně, a tak jsem zblízka mohl vidět, jak domácí v dobrých pozicích netrefují branku. Tím byla moje návštěva více společenským zážitkem, protože po více jak sedmiletém trenérském působení mám Slovan ve svém srdci a rád kvituji, že jsem zůstal i v srdci Libereckých.

Slavia je mistrem a hned se spekuluje, co bude dál. Okolo přestupu Tomáše Součka létají stovky milionů a podle čínské matematiky budeme počítat, kolik schází do miliardy. Je to na české poměry nevídaná věc, že sportovní stránka je nadřazována nad ekonomickou a šéf Tvrdík tvrdí, že Slavia jej chce udržet pro splnění svého snu o postupu do základní fáze Ligy mistrů. Ono to má logiku i z pohledu výchovného, protože Souček by získal zkušenosti lídra v zápasech nejvyšší úrovně a my bychom konečně mohli troubit do světa, že i v našich podmínkách umíme vychovat osobnost.

Tomáš Souček věří, že Slavia vyhraje i finále MOL Cupu

Vlastimil Vacek, Právo

Sparta se může dívat do budoucnosti s určitou nadějí, protože velkou osobnost má v Tomáši Rosickém. Bude konec soutěže a pro přemíru úkolů na moji hlavu kladených jsem se teprve nyní dostal k přečtení rozhovoru se sportovním ředitelem Sparty před úvodem fotbalového jara. Jeho odpovědi jsou moudré, s nadhledem a chápáním souvislostí. Jeho odpovědi z února mají platnost i dnes a budou mít i zítra. Přeji mu štěstí ve výběru spolupracovníků, protože ve Slavii se zdá to štěstí mají.

Celému národu pak přeji štěstí při výběru kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu, které proběhnou již o příštím víkendu. Politických stran a hnutí na hlasovacích lístcích je úctyhodných čtyřicet. Tím pádem na nich je ve svém součtu 844 kandidátů na 21 poslanců, takže je z čeho vybírat. Jen namátkou z jedné kandidátky, jakých osobností volíme podle povolání kandidátů: youtuberka, kryptobaron, včelař, kouzelník, ekolog a imitátor, ba i jedna na mateřské dovolené. Berme ty volby skutečně vážně, protože do Bruselu na sebe i udáváme. A prosím nezapomeňte na vybraném hlasovacím lístku udělit preferenční hlas nanejvýš dvěma kandidátům...