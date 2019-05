NAD(H)LEDEM: Kluci hráli na krev. Bohužel jsme vyhořeli v koncovce, lituje Bednář

Kluci letí domů bez medaile. Vyhořeli jsme v koncovce jako v semifinále s Kanadou. Bohužel. Fanoušci si ale museli zápas o třetí místo na mistrovství světa užít, hrálo se nahoru, dolu. Nás ale trápila koncovka a výborný ruský gólman Vasilevskij, který chytal parádně. Prostě to zavřel.

My jsme si vypracovali v zápase poměrně hodně šancí, ale vyhořeli jsme na produktivitě. Je to smutný, je to škoda, ale určitě nejde o žádnou tragédii, prohráli jsme zápas o bronz až po nájezdech 2:3.

Do branky se postavil Šimon Hrubec, což mě překvapilo, ale překvapení bylo na turnaji víc. Z jakého důvodu poslali trenéři Šimona do branky, nevím. Důležitý je, že zachytal výborně, protože Rusové si vypracovali dost šancí a on je počapal. Bitva o bronz, to byl souboj gólmanů. Oni se podíleli na tom, že padlo tak málo gólů.

Místy kluci už tahali nohy, hráli na krev, turnaj je dlouhej. Bylo vidět, že program na mistrovství světa je ukrutně náročnej. I když Rusáci měli asi patnáct hráčů z NHL, v podstatě to nejlepší, co můžou posbírat, tak kluci se s nimi pasovali rovnoměrně a místy je i přehrávali. Bohužel, ta produktivita.

Fanoušci na Staroměstském náměstí v Praze

Dana Kysučanová, Sport.cz

Pokud budu hodnotit celý turnaj, tak na týmu byla vidět super energie už od prvního zápasu. Neuspěli jsme s Kanadou, prohráli jsme s Ruskem, ale když se podívám do budoucna, máme v mužstvu mladý hráče, na kterých se dá stavět, což je pro mě pozitivní.

Teď jsme neudělali medaili, dlouho už čekáme, to je pravda, ale já se dívám, jak ti kluci hrajou, co předvádějí na ledě, co si dovolí. Vidím tam pozitiva.

Líbila se mi chemie celého týmu, nechtěl bych vybírat nejlepší hráče, všichni jsou v jednom mužstvu. Řeknu pár jmen, na někoho zapomenu, a to by nebylo dobrý. Líbili se mi lídři, kteří mužstvo táhli, potom mladí kluci, kteří se perfektně ukázali. Kluky vidím jako celek, a to je pro mě budoucnost, i když teď fanoušci vidí převážně čtvrté místo.