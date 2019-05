ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Vyloučit Baroše byla blbost. Kdybych jako trenér na vše reagoval, musel bych se oběsit

Našli se i tací, kteří nepochopili, že minulý sloupek byl návazně o osobnostech Součka, Rosického a tím se dostalo i na volby do Evropského parlamentu z pohledu, jaké „osobnosti“ nám to na poslance kandidují. Jenže všude a vždy jde v moderní době o peníze, takže to má jinou, hlubší souvislost.

Vyšla zpráva, že Real Madrid nemusí vrátit do kasy španělské metropole částku 18,4 milionu eur, jak mu nařídila Evropská komise. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie, podle něhož komise pochybila při hodnocení prodeje nemovitostí označeného za neoprávněnou státní pomoc.

A tak i na úrovni komunální politiky schvalujeme dotace pro sportovní činnost s dovětkem, „pokud to nebude v rozporu se směrnicí Evropské unie o nedovolené podpoře sportu veřejnými prostředky“. Takže hlavně aby jim tam naši nově zvolení poslanci řekli, že my máme z hlediska státní pomoci sport hluboce podfinancovaný a na úrovni obcí jej v podstatě zachraňujeme.

Fotbalisté Slavie Praha (zleva): Lukáš Masopust, Ondřej Kúdela, Milan Škoda, Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Ibrahim Traoré s trofejí po utkání finále MOL Cupu.

Vlastimil Vacek, Právo

Co je to hrát finále poháru, vím velice dobře. Hrávalo se na Strahově a účasten jsem byl čtyřikrát. S Libercem jsem tam vybojoval jeho první postup do evropských pohárů, a jaké emoce přináší porážka, jsem zažil dokonce třikrát. Naposledy se Spartou odešel Liberec poražen v penaltovém rozstřelu a předtím dokonce dvakrát nás s Duklou i Libercem vyřadil zlatým gólem v prodloužení Horváth, když hrál za Slavii.

Reakce Baníku chápu

Proto reakce Baníku chápu. Odpískanou penaltu vidí přímí aktéři vždy svýma očima. Z mého pohledu byl zákrok Procházky ze zoufalství, že s protihráčem do souboje už vyskočit nestihne. Vyloučit Baroše byla blbost bez nadhledu.

Kdybych jako trenér reagoval na všechno, co jsem slyšel nebo viděl, tak bych se musel oběsit nebo té činnosti zanechat. Rozhodně bych toho moc nevyhrál nebo lépe řečeno nebyl trenérsky u čtyřiceti zápasů v evropských pohárech a 350 prvoligových utkání.

Sparta v roli komparzisty

Grandiózní oslavy titulu daly vzpomenout na trable Slavie, kdy oblíbeným pokřikem bylo „Leška ven!“, a pro ty, co tehdy chodili na Slavii, byla nynější sezona balzámem na duši. Zvláště když si Sparta mohla v rámci oslav vychutnat roli komparzisty. A to byl taky důvod neúčasti sparťanských fanoušků, protože na to se dívat vyžaduje buď nadhled, anebo otrlost.

Boj o posledního postupujícího do Evropské ligy přináší dva pohledy. Postup ze středu tabulky je náročný, jako když se vyhraje pohár, a hrát baráž z pátého místa třeba proti desátému se jeví nespravedlivě. Dá se tedy očekávat, že emoce budou nemoce. A to nejen v Ostravě, protože fotbalový bůh seslal po roce proti sobě opět Jihlavu s Karvinou, kde k loupení nahradili Vlka Strakou.

A baráž mezi Příbramí a Brnem? Z Brna zazněl výkřik, že oni by raději Bohemians. Vzorem jim může být Union Berlín, který postoupil ze třetího místa druhé ligy přes Stuttgart díky gólu na cizím hřišti po remízách 2:2 a 0:0. Je to druhý postup mužstva z druhé ligy v historii německé baráže...