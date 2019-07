ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Uličník Ngadeu? Zapomíná se na doby hromadného skandování Leška ven!

Všeho má být s mírou. V přírodě jsou zvířata chytřejší než člověk. Ten se snaží přírodu přetvářet, zatímco zvířata se jí přizpůsobují. Existují studie na téma ekologická katastrofa. Když se podíváme se začátkem fotbalové sezony na částky za současné přestupy hráčů, musíme se ptát, kde na to kluby berou a kde ti, co jim ty peníze dávají, a kam a do jakých částek to povede. To by nám měla říci studie na téma ekonomická katastrofa. Ona totiž může jít s tou ekologickou ruku v ruce, protože bohatí bohatnou a chudí chudnou, že se nestačí někdy divit.

Zveřejněná fakta říkají, že West Ham zaplatil za francouzského útočníka Hallera z Frankfurtu 1,28 miliardy korun, čímž se stal nejdražší posilou v historii klubu. Dále že anglický reprezentační obránce Trippier přestoupil z Tottenhamu do Atlética Madrid za 568 milionů korun. Že francouzský obránce Saliba v osmnácti letech odchází ze St. Etienne do Arsenalu za 762 milionů korun a že devatenáctiletý kapitán Ajaxu De Ligt půjde do Juventusu za téměř 2 miliardy a velkou část uzme hráčův agent Mino Raiola.

V českém rybníčku poutá pozornost opora Slavie Ngadeu, který podepsal čtyřletou smlouvu v Gentu a belgický klub zaplatí nevyšší sumu ve své historii. Odhadem 4,5 milionu eur, tedy asi 120 milionů korun. Taková je výstupní klauzule, kterou měl osmadvacetiletý obránce ve smlouvě od léta 2017. Šéf sešívaných Jaroslav Tvrdík jej nazval uličníkem, který Slavii jen využil, aby si v Gentu dohodnul lepší smlouvu a je za to kritizován. Asi se neví, že uličník je docela milý výraz a zapomíná se na doby hromadného skandování Leška ven!

Michael Ngadeu ještě v dresu Slavie při utkání s Chelsea.

Vlastimil Vacek, Právo

Také se píše, jaké by to bylo, kdyby Nedvěd chtěl výrazněji promluvit do vedení českého fotbalu. Zapomíná se, že se pohybuje v diametrálně jiném světě. Juventus utratil za posily v posledních pěti sezonách 24 miliard a v žebříčku evropských top klubů ho to řadí na pátou pozici za Barcelonu, oba Manchestery a Chelsea. Takže stejná písnička i o Petru Čechovi. V hokeji jsou pragmatičtější. Bývalí vynikající hráči jsou majiteli klubů.

Nastává doba, kdy se naděje na zisk upírají k účasti v evropských pohárech. Nesmí však skončit v minusu, protože vypadli s mužstvy z Arménie nebo Kazachstánu. S tím má Jablonec své zkušenosti. Ten se před cestou do Jerevanu připravoval na Spartě a ta byla nad jeho síly. Sparta po domácí porážce se Slováckem složila reparát na výbornou. Mohla a měla vyhrát ještě výrazněji, při neproměňování brankových příležitostí se vzpomínalo na Lafatu.

Nakonec dva pěkné góly byly zaslouženou odměnou. Dva pěkné góly vstřelila i Plzeň v Liberci. Bez ohledu na klubovou příslušnost bychom měli fandit Plzni proti Dětem z Pirea. Vždyť jde o český fotbal v konkurenci miliardářů.