ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: O relativitě remíz. Slavia ztratila, Plzeň získala

Když se za výhru začaly dávat tři body, tak v nenávratu byly dva. To přivedlo vedení Liberce k motivačnímu nápadu, že se za remízy nebudou vyplácet prémie. Tak jsem jim vytvořil představu, jak v závěru remízového zápasu jde při rohovém kopu před branku soupeře gólman Kinský, aby pomohl docílit prémiovaného vítězství. No a soupeř nám z toho uteče a my prohrajeme. A tak se prémie začaly dávat až za určitý počet bodů a umístění v tabulce.

Ono se totiž neví, jakou ten bod z remízy bude mít v konečném účtování cenu. Kdyby byl Libereckým uznán gól v závěru zápasu s Olomoucí, tak by bod brali. Jsou i remízové zápasy, kdy Slavia má bilanci střel na bránu 6:0, střel do tyče 2:0 a penaltu kopne Souček vedle. Tak považuje remízu jednoznačně za ztrátu a Karviná za dar z nebes. Německy uvažujícímu trenéru Strakovi je jasno, neb německé přísloví zní: Člověče, přičiň se a Bůh ti pomůže.

Trenér Karviné František Straka měl při výběru gólmana pro duel se Slavií šťastnou ruku.

Petr Sznapka, ČTK

Z jiného soudku je remíza na Bohemians, kde střely na branku jsou 1:0 pro Plzeň, takže to vypadá, že oboustranně získaný bod je spíše za účast než předvedené střelecké umění. Leč i přes novinový titulek Plzeň po výprasku v Pireu klopýtla i na Bohemians, je to pro ni bod získaný v nelehkém prostředí, kde v minulosti dopadla i mnohem hůře.

Zápas Budějovice-Jablonec skončil remízou přeci jen s góly 1:1 a že prý je to ztráta pro oba. To si zrovna nemyslím. Možná pro Budějovice, že doma potřebovaly konečně vyhrát, ale Jablonec po pohárovém nezdaru musel překonávat hlubokou depresi z pocitu, že rok se snaží o postup do evropské soutěže a během týdne se všechno zhatí.

Jablonecký trenér Petr Rada nemohl být s výsledkem zápasu spokojen

Radek Petrášek, ČTK

Druhá liga přinesla dvě divoké remízy 3:3. Trenéři jsou na mrtvici a lidé se baví. A pozápasové hodnocení je plné coby kdyby a všichni si myslí, že by vyhráli, kdyby lépe bránili. Hradec v Líšni ve víc než dobrém utkání třikrát vedl, celkem v zápase 43 minut, leč domácí dokázali čtyři minuty před koncem potřetí vyrovnat. Ve Varnsdorfu dvakrát vedli domácí, jednou Chrudim, aby gólovou přestřelku uzavřeli hosté devět minut před koncem.

Remíza je závěrečný účet toho, co se na hřišti během zápasu událo. Pro někoho spravedlivý více, pro někoho méně. Je to o tom, že ani jedno mužstvo neumělo zvítězit. K vítězství je třeba střílet góly, takže vzpomínáme na Bicana a Lafatu. A to při pohledu na Krmenčíka, Kozáka, Van Burena, kterým to zrovna moc nejde.

Se smutkem v duši jsem přijal zprávu, že zemřel v 85 letech střelec 117 ligových gólů Josef Kadraba, který žil ve Vídni a mně bylo milé, když se tam ke mně hlásil.