ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Vrbovi doporučuji moje odpovědi. Katastrofa? Ne, tou bylo potopení Titaniku!

Už když jsem chytal první rozumy o fotbale, tak jsem slyšel, že trenér prokaučoval zápas. Když mužstvo dostalo v závěru remízového utkání gól a prohrálo a trenér před obdrženým gólem střídal, tak že střídat neměl, protože narušil koncentraci a celistvost. Když naopak do mužstva nezasáhl a nestřídal, tak že střídat takticky měl, aby ušetřil čas a mužstvu dopřál oddych. Paradoxní je, že pokud mužstvo dostane v závěru zápasu gól, kterým prohraje, tak to prokaučoval vždycky. Ať střídal, nebo nestřídal. Toť smutná skutečnost, která provází trenérskou řeholi.

Příkladů za poslední týden máme požehnaně. Trenéru Mladé Boleslavi vyšlo parádně střídání se Spartou, když tam poslal Budínského a on dal za dvě minuty vítězný gól. Leč o pár dnů později po remíze 0:0 v Rumunsku hraje doma se stejným výsledkem a zápas spěje do prodloužení.

V první minutě nastavení dává Rumun Pantiru po nedůrazném odkopu Ewertona postupový gól. O minutu později trenér Weber potřetí střídá. Kdyby střídal dříve, míč by běhal jinak a jinudy a ten gól by nepadl. To samozřejmě nevylučuje vstřelení gólu jiného. Který trenér byl šťastnější, dokumentuje i to, že střelce gólu poslal na hřiště z lavičky trenér Andronache v 63. minutě a nešťastníka Ewertona trenér Weber v 70. A to ten zápas mohl být v 37. vteřině po hlavičce Takácse do tyče 1:0.

Trenéři Mladé Boleslavi Jan Baránek (vlevo) a Jozef Weber a Antonín Křapka během utkání 3. předkola Evropské ligy

Vlastimil Vacek, Právo

V opačném gardu je nešťastník trenér Plzně Vrba. Ten v době, kdy při výsledku 2:0 byl postup v kapse, pro změnu střídal. Při nastavení ve 107. minutě nastoupil Hloušek za Kayambu. No a o pět minut později dává Mbokani pro Antverpy postupový gól, a to jej tam šťastný trenér hostí poslal až o poločase. Kdyby domácí kouč v závěru nestřídal vůbec, nebo o minutu či dvě dříve nebo později, zase by ta gólová situace nenastala. Co bylo platné, že Plzeň bojovala udatně. Na rohy to bylo 9:2, tyče 2:0 a střela Limberského po rohovém kopu Hrošovského byla zážitkem. Opět prokaučovaný zápas.

Otázka tak zní, stalo se tak z vyšší moci, nebo díky štěstí či intuici? Následně remizovala Plzeň v Teplicích 1:1, vyrovnával domácí Hora až v 83. minutě a trenér Vrba poslal Beauguela za Krmenčíka až v minutě 85. Kdyby tak střídal o tři minuty dříve před tím gólem...

Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba během utkání v Liberci.

Vlastimil Vacek, Právo

Toho všeho si je trenér vědom a následně čelí na tiskové konferenci dotazům na téma krize v Plzni, ač utkání z hlediska úrovně dostalo vysokou známku. Doporučuji mu moje odpovědi: Krize? Ne, ta byla hospodářská za první republiky! Katastrofa? Ne, tou bylo potopení Titaniku! Tragédie? Ne, to bylo vypálení Lidic!

No a vrcholem je vítězný gól Barteka za Bohemians na 3:2 ve 4. minutě nastavení, když o dvě minuty dříve olomoucký trenér Látal poslal na hřiště Tandira za Plška. Kdyby tak věděl, co bude za dvě minuty, tak by tak nečinil.