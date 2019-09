GLOSA: Výbuch v Kosovu posledním varováním. Elán na Čechy stačil

Černý kůň skupiny A je největším konkurentem v bitvě o druhé místo za Albionem. Má pověst nejnebezpečnějšího týmu z pátého koše, což však jako alibi neobstojí. Řadou absencí oslabené Kosovo porazilo profesorské Čechy zaslouženě, nadšení a elán byly na jeho straně. V tom tkví pro národní tým velký vykřičník.

Stejně tak jde o další z mnoha upozornění, že česká reprezentace už prostě není tak dobrá jako kdysi. Šilhavému chybí dlouhodobě zraněný kapitán Dočkal, který trenérovi výrazně pomohl při jeho nástupu do funkce, ze základu ještě Pavelka. Další opory už v talonu nejsou. Nelze tvrdit, že by kouč někoho opomněl, že by udělal botu při určení základní sestavy. Logicky vycházel z vítězných zápasů s Bulharskem a Černou Horu. Lepší hráči u nás nejsou. Přesto jeho tým pohořel.

Jaroslav Šilhavý nemohl být s výkonem svého týmu spokojený

Visar Kryeziu, ČTK/AP

Šilhavému tentokrát nepomohli ani slávisté, kteří nebyli očekávanou osou mužstva. Jako by je postup do Ligy mistrů spíš utlumil, možná si kouč opravil názor, že rekordně krátká letní přestávka nebude na hráčích z domácí soutěže znát.

Na jaře hrálo reprezentaci všechno do not. Využila oba domácí zápasy, další týmy za Anglií spolu většinou remizovaly a braly si body navzájem. Teď nastala nová situace. Pokud Češi nevyhrají v úterý v Černé Hoře, zůstanou dál mimo postupové příčky a před sebou budou mít tři duely s Anglií, Kosovem a v Bulharsku. Pokud nechtějí propadnout a nechat si jako poslední možnost dodatečnou cestu z Ligy národů, budou muset již v Podgorici vzít věci do svých rukou s mnohem větším umem a především zaujetím.