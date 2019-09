GLOSA: Sázka na sešívané Šilhavému v Černé Hoře vyšla. Vydrží slávisté až do finiše?

Kdo má rád symboly a paralely, může je mít. Fotbalová reprezentace zvítězila v Černé Hoře 3:0 poté, co úvodní branky vstřelili slávisté Tomáš Souček a Lukáš Masopust. Přitom poslední soutěžní zápas národního týmu, v němž skórovali dva hráči Slavie, se hrál před 23 lety. Na ME 1996 v Anglii se v utkání s Ruskem trefili Jan Suchopárek a Vladimír Šmicer. Uhrinův tým pak senzačně došel až do finále ve Wembley, kde vyvrcholí rovněž EURO 2020... Tak daleko ještě parta kouče Šilhavého myslet nemůže, ale postup na šampionát je jejím reálným cílem.