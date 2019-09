ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Snad výhra v Černé Hoře utlumí nenávist

Říkalo se, že co Čech, to muzikant. Ale taky co Čech, to fotbalový trenér. Hlavně po prohře v Kosovu. Nejvíce mě pobavil fotbalový důchodce Lenfeld výrokem: „Že je to s námi špatný, to jsem věděl, ale ono to bylo ještě horší." Menší pochopení mám pro novináře, kteří vyžadují, aby k nim skuteční trenéři měli úctu, aniž oni mají úctu k trenérům. Odstřelili neprávem trenéra Bílka a po nelichotivé prohře se pouští i do Jardy Šilhavého.

Blamáž v Kosovu! Návrat do časů Karla Jarolíma! Špatný taktický plán! Nákopy na hrotové hráče se dávno v moderním fotbale nehrají!

Není to náhodou tak, že to jsou nákopy našich hráčů ze zoufalství pod tlakem protivníka, protože není přihrát komu, neb tam chybí dostatek pohybu bez míče, zvláště proti hbitým Balkáncům?

Ještě že byl Karel Brückner na těch oslavách v Olomouci a mohl vše říci ve dvou větách: „Neřekl bych, že je to ostuda. Je potřeba nějaký nadstandard, nějaká kreativita." Já k tomu jen dodám, že bez dostatečného pohybu se toho moc vymyslet nedá.

Nedá se ale také pohlížet na Kosovo z pohledu počtu jeho obyvatel a územní velikosti. Za vše hovoří informace, že jim v zápase chyběl jejich nejlepší střelec, křídelník Arber Zeneli, Kosovan švédského původu z francouzské Remeše.

Co lze objektivně říci je, že jsme nedostali zápas pod kontrolu. Ani výsledkově, ani herně. Gól Schicka po přihrávce Jankta byl nádherně pohotový prvním dotykem. Leč za čtyři minuty bylo vyrovnáno, když u ztráty míče byl právě Schick a Jankto se výrazně podílel na druhém gólu domácích. Takový gól, který je překvapením pro hráče i diváky, je psychicky o to víc deprimující. Ona to dokumentuje i statistika střel na branku 4:4, když bilance rohových kopů byla 10:3 pro Kosovo.

V Černé Hoře došlo k žádoucí nápravě, čímž se snad nenávist šířená po sociálních sítích utlumí. On ten náš dvojzápasový problém má totiž kdekdo. Němci prohráli doma s Nizozemskem 2:4, aby pod tlakem médií i fanoušků zvítězili 2:0 v Severním Irsku. Chorvatsko deklasovalo v Trnavě Slovensko 4:0, když ještě třikrát hosté trefili brankovou konstrukci. A následně nedokázalo vyhrát v Ázerbájdžánu, kde remíza 1:1 znamenala pro domácí první bod do tabulky. No a svěřenci trenéra Hapala si pro změnu dojeli pro výhru v prestižním zápase do Budapešti. Tak ať se dá příště říci: Sláva vítězům, čest poraženým!