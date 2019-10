ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Stěžovat si na rozhodčí je stejné jako stěžovat si na lampárně

Tak vedení týmu Bohemians podalo stížnost na rozhodčího Ginzela, který řídil jejich utkání v Českých Budějovicích. Z mých dlouholetých trenérských zkušeností plyne, že to je stejné jako si stěžovat na lampárně. Stěžující totiž u rozhodčích i u nadřízeného orgánu moc v oblibě nejsou. A tak pragmatičtější se zdá výrok trenéra Jána Zachara, který po zápase řekl: „Pane rozhodčí, já vám děkuju, protože takovou penaltu, co jste na nás odpískal, nám musíte někde vrátit." Tím však nemusí být spravedlnosti učiněno za dost, protože je znám výrok rozhodčího po neproměnění vymyšlené penalty „To bych ji tam musel jít ještě kopnout".

Faul na stopera Bohemians Hůlku asi byl, ale odpadl by v takovém souboji třeba slávistický Hovorka? Ona totiž celá Bohemka odpadávala, až nakonec vypadla v poháru na hřišti třetiligového Chlumce. Též si po zápase stěžovali aktéři na rozhodčí, že gól na 2:1 byl z ofsajdu. Televizní záběr dal rozhodčím za pravdu. Zakončení akce domácích po narážečce z prvního doteku bylo ukázkové.

V poháru máme osmifinále, čili měla by tam být celá liga. Leč již tam není taky Karviná a Příbram. Je běžné, že z různých důvodů nenastoupí favorité v nejsilnější sestavě, ale za Bohemians nastoupilo v Chlumci v poli osm hráčů, kteří hráli předchozí ligové utkání v Teplicích. Jaký je potom důvod, že první poločas měli Chlumečtí více ze hry? A že to po zápase odnesly dveře u kabiny Bohemky.

Hurá, přjede k nám Plzeň! Zleva chlumečtí hráči Jan Novotný, Jakub Špidlen, brankář Radek Petr a Tomáš Bastin.

Problémy s rozhodčími se vyřeší, až to nebude mít kdo pískat. 4264 rozhodčích je celkem a 4000 jich chybí. Přitom maximální honorář v první lize je pro hlavního arbitra 25 tisíc korun, v nejnižší soutěži to činí 540. Na východě Čech vymysleli klubové rozhodčí pro 1. B třídu na pomezí. Jde o proškolené hráče nebo funkcionáře, kteří se objevují na lajně s praporkem v případě potřeby při zápasech vlastního týmu. Ve filmu jsme viděli a slyšeli „je nová doba, host vyhazuje vrchního", na Novém Hradci s Malšovicemi zase jak hráč a trenér místního Sokola Jan David působil s praporkem v ruce jako asistent hlavního rozhodčího.

Běhat po lajně je svým způsobem práce a na tu dnes lidi nejsou. Ono se to může vyřešit tím, že nebude mít ani kdo hrát. Odchovanec místního fotbalu Jan Škarytka hrající za Smiřice, které sestoupily z 1. B třídy do okresu, pravil: „Když jsem byl v mládežnických kategoriích, byli ve Smiřicích mladší a starší žáci, mladší a starší dorost a dva týmy mužů. Dnes máme pouze chlapy a přípravku. Každý týden se proto bojíme, aby se někdo nezranil a bylo s kým hrát." A to mají Smiřice 2879 obyvatel.