ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Nádherná kulisa na poháru v Chlumci? Závan staré doby, v té nové diváky vyháníme

Velká poklona a zároveň poděkování letí na Strahov a do Kozí ulice, kde sídlí Ligová fotbalová asociace. A to za to, že vynálezce licenčních podmínek nenapadlo stanovit, na jakých stadionech z hlediska infrastruktury se může hrát osmifinále MOL Cupu, což česky znamená Český pohár.

Hrálo se totiž i utkání Chlumec nad Cidlinou proti Plzni, tedy zástupce ligy třetí proti v tabulce druhému z ligy první. Na zápas se dostavilo 3894 diváků. Jako za starých časů převážná většina stála okolo celého hřiště v několika řadách a lidem to nevadilo, protože se bylo na co dívat. Mimo začátku utkání, kdy skupina za transparentem s nápisem „Plzeňáci výjezďáci“ zahalila sportoviště smradem a dýmem, aby ty starší ubezpečila, že žijí v nové době. Pak dali celkem pokoj, protože se celý zápas modlili, aby je fotbalový bůh nepotrestal vypadnutím z poháru, jak se v Chlumci stalo Příbrami a Bohemians. Hrálo se v podstatě až do tmy, protože pohádkový obr Krmenčík rozhodl až ve 108. minutě při prodloužení.

Pohled na tu nádhernou kulisu byl skutečně jen závanem staré doby, neb je konstatováno, že v současných pravidlech pro infrastrukturu stadionů, která jsou součástí Licenčního řádu FAČR, jsou požadavky stanovené jako minimum pro vybavenost stadionů druhé ligy výrazně nižší než u stadionů pro první ligu. To znamená, že polovina druholigových klubů nemůže postoupit do nejvyšší soutěže, a navíc komerční potenciál druhé ligy je pro TV společnosti nízký, neb z řady stadionů nelze vysílat přímý přenos v odpoledních či podvečerních časech vyhovujících lépe z pohledu sledovanosti.

Jakub Havel z Chlumce a Michael Krmenčík z Plzně v akci během pohárového utkání.

David Taneček, ČTK

Proto se LFA rozhodla přistoupit ke zpřísnění podmínek pro infrastrukturu stadionů druhé ligy s platností od 1. 7. 2022. Bude povinnost mít umělé osvětlení, bez kterého kluby neobdrží licenci potřebnou pro účast ve druhé lize. Pamatováno bude na zázemí, prostory pro TV štáby, média, VIP, rozhodčí, parking…

Fanoušci fotbalové Plzně si nenechali ujít pohárový zápas v Chlumci nad Cidlinou.

David Taneček, ČTK

Povinnost vyhřívaného trávníku se předpokládá od 1. 7. 2024. Dovedu si představit, jak to lahodí funkcionářům třeba v mé blízké Chrudimi. Naše vrchnost totiž neví, že ve vyřizování stavebního povolení kleslo Česko na 157. příčku mezi 190 porovnávanými zeměmi. Uvádí to zpráva Světové banky, kde kromě délky vyřizování se hodnotí i transparentnost nebo složitost celého procesu. Opravdu těšit nás může, že nejhůře jsou na tom Jemen, Eritrea, Libye, Somálsko a Sýrie. Ti, kteří vymýšlejí licenční podmínky, by si měli též někdy zkusit je realizovat.

To, že postupující do první ligy může hrát na pronajatém, a když během prvního roku začne na úpravách svého, využívání pronajatého stadionu se prodlouží na tři roky, je bomba. Tak byly vyhnány Znojmo a Opava do Brna, Hradec do Mladé Boleslavi. V památném filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág vynikala hláška „Nová doba, nová doba, host vyhazuje vrchního!“. Tak my zase vyháníme diváky. Zkrátka nová doba.