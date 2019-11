ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Místo fotbalu se jednou bude chodit na rozhodčí

S vývojem společnosti, fotbalu a techniky se bude chodit na rozhodčí. To napětí, které přinášela hra ve chvíli, kdy byla ohrožena branka týmu mého srdce nebo soupeře, je překonáno časově delším napětím nervů, když jde rozhodčí studovat předchozí situaci k VARU, po konzultaci s asistenty a zhlédnutí různě průkazných záběrů se dohrabe k nějakému úsudku a když se vrací na plochu, napětí roste s očekáváním, co ukáže.

Pak potvrdí gól a ti úspěšní jásají v ještě větších emocích již podruhé. Když ho nepotvrdí, je prostor na nadávky debilnímu VARU. V tom případě je ale prostor na výbuch nadšení soupeře, že gól neplatí. V zámoří v NHL i při americkém fotbalu je běžné, že veškeré verdikty sudí vysvětlují před celým stadionem prostřednictvím mikrofonu, který mají u sebe. Touto cestou se prý fotbal zatím nevydá. Takže jsme ve fázi očekávání.

Rozhodčí jsou v Česku považováni za bandu lumpů. Když si nejvyšší náčelník Malík dovolí říci, že impuls přichází od klubů, kde mají pro jednání s rozhodčími specialisty, je za to mediálně pranýřován, a tak tu pravdu prohlásí za nepravdu a jede se dál. Až se to tak sejde, že TV pořad Dohráno Plus je víc o rozhodčích než o fotbale.

Ať jsou záběry sporných herních situací průkazné více či méně, nemají sudí téměř žádné zastání. Kdyby si trenéři uvědomovali, že analyzovat hru kvůli střídání či vnějšímu zásahu do hry nejde v emocích, nemuseli by se zabývat oprávněností udělené žluté karty. Kdyby si hráči uvědomovali, že přes kecy cesta k bodům nevede, tak by Baluta nedostal první napomenutí za protesty při zákroku Hubníka, a tím by nebyl vyloučen za svůj faul na Kayambu. Kdyby rozhodčí Proske věděl, že bude muset vyloučit Balutu za zákrok zezadu bez snahy hrát míč, tak by Hubníka vyloučil taky. Jenže váhal, protože každým vyloučením se zápas více či méně znehodnotí a zákrok byl ze strany ve snaze zasáhnout míč. Nejlépe je to vidět na fotografii, kde nohy Hubníka jsou před končetinami Malinského, a ještě je tam v blízkosti vidět balon. Ty herní situace v zápase Plzeň-Liberec byly na sebe nešťastně navazující, pro rozhodčího ne jednoduché, Liberečtí se cítí poškozeni a Plzeňští raději mlčí.

A posoudit souboj Olayinky předcházející penaltě na Slavii a Doležala s Lischkou v Jablonci před neuznaným gólem je těžké i u videa. Oboje to šlo odpískat, jak to bylo. Ba i obráceně. Nebo vůbec. Tak z toho nedělejme hon na čarodějnice.