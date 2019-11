ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Vzhůru do Evropy! Proč se Šilhavého mužstvo není schopné dostat na hranu maximální výkonnosti?

‚Tak co? Tak nic. Tak slez. Tak jo.‘ Tento rozhovor milenecké dvojice potvrzuje, že nic neběží po přímce, ale po sinusoidě. A jde jen o to, aby vzedmutí bylo v maximálně možné úrovni. A naopak propad co nejmenší.

Vzedmutí jsme potřebovali v boji o postup na mistrovství Evropy s Kosovem. A tak se také stalo. Zápas jsme patřičně odběhali, a i šance na vstřelení gólu byly. I branková konstrukce se třásla díky našim ostrostřelcům. Leč třásly se i slabší povahy, kterým šlo bytostně o naše vítězství a do konce zápasu zbývalo již jen dvacet minut.

Mezi hrajícími si fotbalisty však byl i Král fotbalových trávníků a ten rozhodl. Nejprve krásnou střelou a při druhém gólu umožnil, aby se k vyřešení problému postavil čelem Čelůstka a vhodným nastavením těla rozhodl. „Dílo je dokonáno", zvolala Králova družina a v podvědomí začala šimrat myšlenka, zda oslava prací ve zbývajícím zápase kvalifikace v Bulharsku je tou nejvhodnější.

Dobojováno. Češi si proti Kosovu pojistili postup na ME.

Vlastimil Vacek, Právo





Bez tohoto vědomí a podvědomí s námi redaktoři-vědátoři generalizují a manipulují takto: ‚Mentalita reprezentace je věc, na které musí trenér Šilhavý důsledně zapracovat. S nastavením týmu v obyčejných duelech, kdy se hraje jen o prestiž, si stále neví rady, mužstvo není schopné se opakovaně dostat na hranu maximální výkonnosti. A to je vlastnost, kterou musí z DNA svého souboru bez milosti vyhnat.' Slůvko musí je právě to generalizující a manipulující. Trenér Šilhavý nejenže nemusí, on ani nemůže. Co může, to je vyvinout maximální snahu, aby propad výkonnosti byl co nejmenší. Kdyby existovala schopnost opakovaně být na hraně maximální výkonnosti, tak by skokan do výšky byl v atletice pořád na úrovni svého osobního rekordu.

Alx Král (uprostřed) poté, co dal vyrovnávací gól českého týmu proti Kosovu. Vlevo Zdeněk Ondrášek, vprávo Lukáš Masopust.

Říká se, že každý zápas je jiný. V Bulharsku se hrálo o prestiž před prázdnými ochozy, což působilo z hlediska celkové atmosféry dojmem tréninkového utkání. Lebedíme si, kolik trenér Šilhavý má v kádru hráčů Slavie. Jsme ale schopní také pochopit, že mají před sebou zápasy proti Interu Milán a v Dortmundu, a těch se chtějí ve zdraví dožít? Hrana maximální výkonnosti a možnosti zranění je u českého hráče poměrně tenká. On si totiž nepomůže tím, že je rychlejší nebo technicky zdatnější, on si to musí primárně odběhat a odbojovat. Polemika by se měla vést spíše ve smyslu, zda trenér Šilhavý využil zápasu k nějakému nácviku či zkoušení.

A už vůbec bychom se neměli bavit o gólu z hranice ofsajdu. To jsme zjistili jen díky výdobytkům techniky. Tak vzhůru do Evropy, vždyť se bude hrát po celé Evropě.