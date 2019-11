ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Řepka je za trest v base, v současnosti by byl za trest i v sestavě Sparty

Když přetrpíme sáhodlouhou pasáž reklam, upoutávek a sponzorských poděkování, doputují do našich domovů v pořadu Dohráno Plus dva nekonečné seriály.

Ten první o gólech, jaké dostává Sparta, je pro někoho úsměvný a sestřih si pustí i na Silvestra. Pro sparťany je však spíše k pláči. Fotbal je o chybách a schopnosti chyby napravit, aby z nich nebyl řetězec chyb. Existuje možnost a schopnost vzájemného zajišťování. Ten, kdo zajišťuje, by měl vycházet z předpokladu, že spoluhráč bude v souboji s protihráčem neúspěšný.

Má však Lischka předpokládat, že stoper Semih Kaya místo odhlavičkování neudělá nic, protože se mu střetly myšlenky při úvaze, jak herní situaci řešit a žádný souboj s protihráčem tam nebyl?

Odstraňovat individuální chyby není jednoduché, protože to je pouze negativní obrázek umění hráče. Sparta byla prapůvodem dělnický klub, a tak se nabízí otázka, zda místo profesorského fotbalu by neměla hrát více dělnicky. V nadsázce řečeno, dnes je Řepka za trest v base, a v současnosti by byl za trest i v sestavě Sparty.

Rozhodčí Tomáš Klíma během utkání Slavia Praha - Baník Ostrava.

Vlastimil Vacek, Právo

Druhý nekonečný seriál je o rozhodčích. Kdyby měli pravdu ti, co neustále mluví o korupci a o úmyslném ovlivňování zápasů, tak v době, kdy před ligovým kolem měli soustředění na Strahově a teprve tam se dozvěděli nominaci, kam jedou na zápas, jsem měl ozdravné řešení.

Soustředění rozhodčích dělat ve Valdicích, pro nezasvěcené se jedná o vězení u Jičína. Z Valdic by jeli na zápas a podle toho, jak by pískali, tak by jeli domů anebo zpátky. Když jsem trénoval v Dunajské Stredě, tak jsem navrhoval věznici v Leopoldově.

Že to rozhodčí neměli nikdy lehké svědčí zápas Slovan Bratislava - Hradec Králové. Domácí hráli o titul, můj tým o záchranu. Konečný výsledek 1:0 pro Hradec. Bylo jaro roku 1991 a na pomezí byl rozhodčí Draštík, který posléze, když jsme hráli na turnaji v Blšanech, tak při večerním posezení pravil: ‚Byl na mě takový tlak, že jsem si říkal, už jim tam nějaký ofsajd pustím. Vtom vyletěl z lavičky domácích trenér Galis a nadával mi do českých kokotů. Tak jsem se zatvrdil a vydržel jsem to až do konce'. Pro dokreslení, tak po zápase domácí fans rozhodčím převrátili auto, nám vymlátili skla v autobuse a my skoro do půlnoci čekali na přistavení náhradního.

Středa, je ho tam třeba. Na Slavii přijíždí Inter ke klíčovému zápasu ve skupině, a proto trenér Antonio Conte pro francouzský deník L'Équipe říká: Doporučuju svým hráčům, aby měli sex jen po krátkou dobu s minimem úsilí a používali pozice, kdy jsou pod svými partnerkami, v ideálním případě manželkami.